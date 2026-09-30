Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsünde bulunan Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bireysel çalışmalarını sürdüren Arjantinli golcü, herhangi bir endişe taşımadığını belirterek, "Ben zaten her şeye sahibim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'daki dört sezonluk macerasının ardından sözleşmesi sona eren Mauro Icardi, henüz yeni bir takımla anlaşmadı. Kariyerine nerede devam edeceği merak edilen 33 yaşındaki golcü, yaptığı paylaşımla mevcut durumuna ilişkin mesaj verdi.

Bireysel antrenmanlarından görüntüler paylaşan Icardi, kulüpsüz olmasının kendisi açısından bir başarısızlık veya endişe kaynağı olmadığını vurguladı.

"ÖZGÜRCE SEÇİM YAPABİLMEK DİYORUM"

Arjantinli yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşsizliği başarısızlıkla karıştırıyorlar; ben buna hayatımı yoluna koymuş olmak diyorum. Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz olmakla karıştırıyorlar; ben buna özgürce seçim yapabilmek diyorum. Zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence altına almak için çalıştım. Çalışmayı bıraksam bile hayatım aynı şekilde devam eder. Benim için neden endişelendiklerini anlamıyorum. Siz huzur içinde, barış içinde ve sevgiyle yaşayın. Ben zaten her şeye sahibim."

GALATASARAY'DA 77 GOL ATTI

Galatasaray formasıyla dört sezonda 134 karşılaşmada görev yapan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda 77 kez fileleri havalandırırken 25 de asist yaptı.

Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu
Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu
Mauro IcardiGalatasaraySporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    fener alsın keremden iyidir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Vinicius Junior öldürüldü mü Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
11:38
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
10:38
Montella’nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 12:20:59. #7.12#
SON DAKİKA: Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei