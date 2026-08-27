Ortalık savaş alanına döndü, Kante hiç oralı olmadı
Fenerbahçe-Lyon maçının ardından saha içinde büyük gerginlik yaşanırken N'Golo Kante'nin tavrı dikkat çekti. Futbolcular arasındaki arbedeye dahil olmayan Kante'nin, yaşananların arasından sakin ve sessiz bir şekilde yürüyüp gitmesi binlerce etkileşim aldı.
Fenerbahçe'nin Lyon'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından saha içinde tansiyon bir anda yükseldi. İki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik büyürken ortaya çıkan görüntülerde N'Golo Kante'nin tavrı dikkat çekti.
HERKES KAVGADAYDI, KANTE SESSİZCE YÜRÜDÜ
Futbolcular ve teknik ekip arasında arbede yaşanırken Kante'nin kavgaya dahil olmadığı görüldü. Fransız yıldız, etrafındaki yüksek tansiyona rağmen sakinliğini koruyarak olayların arasından sessizce yürüyüp uzaklaştı.
KANTE'NİN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ
Kante'nin kavganın ortasında sergilediği sakin tavır binlerce etkileşim aldı. Yıldız futbolcunun daha önce de öne çıkan mütevazı ve sakin karakterine vurgu yapan çok sayıda yorum yapıldı. Maç sonundaki büyük gerilimin ortasında Kante'nin hiçbir olaya karışmadan yürüyüp gitmesi gecenin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.
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