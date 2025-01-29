Ortasarıbey, Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Spor

Ortasarıbey, Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Ortasarıbey, Köyler Arası Futbol Turnuvası\'nda Şampiyon Oldu

Karacabey Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda Ortasarıbey Gençlerbirliği spor Kulübü ev sahibi olarak şampiyonluğu elde etti. Finalde Ovahamidiye'yi penaltılarla yenen Ortasarıbey, turnuvanın en büyüğü olarak öne çıktı.

29.01.2025 09:45  Güncelleme: 09:48
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Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Ortasarıbey Gençlerbirliği spor Kulübü'nün düzenlediği, 'Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon ev sahibi Ortasarıbey oldu. 18 takımın katılımıyla 16 Kasım 2024 tarihinde start alan organizasyonun final maçı nefes kesti. Normal süresi 2-2 sona eren finalde rakibi Ovahamidiye'yi penaltı atışları sonrası 4-3 mağlup etmeyi başaran Ortasarıbey, turnuvanın en büyüğü oldu. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Birlik, beraberlik ruhu içerisinde gerçekleşen bu turnuvada kazanan dostluk ve kardeşlik oldu. Belediye olarak spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek." dedi.

Geçtiğimiz Pazar günü M. Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan final maçını Bursa Akademi Hakem Grubu'ndan Kerim Kiremit yönetti. Kiremit'in yardımcılıklarını Burak Gülhan ve Enver Güven üstlenirken, maçın 4. Hakemi ise Erhan Gülseven oldu.

Centilmence geçen ve finale yakışan maçı Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın yanı sıra, Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uzeyfe Bıçakçı, siyasiler ve çevre köylerden gelen çok sayıda futbolsever izledi.

Final maçının ardından ödül törenine geçildi. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kupa töreni öncesi yaptığı konuşmasında, "Geleneksel Ortasarıbey Futbol Turnuvası finalinde şampiyon olan Ortasarıbey'i kutluyorum. Ayrıca son ana kadar mücadeleyi bırakmayan ikinci Ovahamidiye'yi, turnuva üçüncüsü Akhisar'ı ve centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Birlik, beraberlik ruhu içerisinde gerçekleşen bu turnuvada bana göre kazanan dostluk ve kardeşlik oldu. Bu çerçevede bu turnuvanın gerçekleşmesine katkı sağlayan muhtarımıza, azalarına, işinsanlarımıza, hakemlerimize, kulüp yöneticilerine, futbolcu kardeşlerime ve bu turnuvaya yoğun ilgi gösteren değerli futbolsever hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karacabey Belediyesi olarak bu tür sportif etkinlikleri önemsiyoruz ve destek vermeye her zaman devam edeceğiz." dedi.

Ödül töreninde ayrıca turnuvaya maddi manevi katkı sağlayan ve destek veren başta Belediye Başkanı Fatih Karabatı olmak üzere, Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uzeyfe Bıçakçı, işinsanları ile Bursa Akademi Hakem Grubu, Ortasarıbey Gençlerbirliği spor Kulübü yöneticileri tarafından plaketle onurlandırıldı.

Turnuvanın üçüncüsü olan Akhisar'a kupasını aynı zamanda Akhisar Köyü'nden olan Belediye Başkanı Fatih Karabatı takdim ederken, ikinci Ovahimidiye'ye kupasını Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan sundu.

Ve turnuvanın en büyüğü olan Ortasarıbey'e şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Fatih Karabatı verdi. Büyük coşku içinde kupayı Karabatı'nın elinden alan Ortasarıbey'li futbolcuların sevinci ise görülmeye değerdi.

Ortasarıbey Gençlerbirliği spor Kulübü Tertip Komitesi, düzenledikleri başarılı turnuva ile köyler arasındaki dayanışma ve kaynaşmanın daha da arttığına dikkat çekti. Tertip Komitesi'nden yapılan açıklamada; "Öncelikle hedefimiz fairplay çerçevesinde müsabakaların oynanmasıydı. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Turnuvada bugüne kadar centilmence mücadele eden tüm takımlara teşekkür ediyoruz. Ayrıca organizasyonumuza maddi manevi katkı sunan Başkanımız Fatih Karabatı nezdinde Karacabey Belediyesi ile tüm kişi ve kurumlarımıza da teşekkürü borç biliriz." denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ortasarıbey, Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika

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