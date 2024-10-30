Osayi-Samuel\'den canlı yayında transfer açıklaması

Spor

İşte 2025 yılı asgari ücreti için iki güçlü senaryo

Nuri Şahin\'e bir şok daha

İspanya\'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

Celal Şengör, ABD ve İsrail\'in Türkiye ile ilgili gizli planını açıkladı

Haftaşardır Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE ASLA İHANET ETMEM"

Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim" dedi.

Öte yandan Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını söyleyen Osayi, "Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam" ifadelerini kullandı.