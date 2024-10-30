Osayi-Samuel'den canlı yayında transfer açıklaması - Son Dakika
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Spor

Osayi-Samuel'den canlı yayında transfer açıklaması

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Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Bright Osayi-Samuel, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro talep ettiği iddialarını reddetti ve 'Ben hiçbir zaman bir şey istemedim.' dedi. Ayrıca, Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını belirten Osayi, 'Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem.' ifadelerini kullandı.

30.10.2024 19:21  Güncelleme: 19:34
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Haftaşardır Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE ASLA İHANET ETMEM"

Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim" dedi.

Öte yandan Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını söyleyen Osayi, "Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam" ifadelerini kullandı.

Osayi-Samuel\'den canlı yayında transfer açıklaması

Fenerbahçe, Türkiye, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osayi-Samuel'den canlı yayında transfer açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ali Arat:
    3 m€ versinler bir dakka durursa 118 47 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL:
    Ts liler iyi bilir fenerden ayrilmicagini 1 0
  • Ismail Baydemir:
    Osayi diye yazılır.Adam diye okunur 108 48 Yanıtla
  • Didier Drogba:
    batsuhayi de öyle diyordu 63 51 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL:
    Ne zaman? 0 0
  • Alpi:
    Kal kal küçük oğlan mayıs ayında bizim kutlamaları izlersin !!!! 40 33 Yanıtla
    Aytac Uygur:
    Arda Kardeşler’de olacak mı? 1 0
    VillaUmut:
    Siz de bi cenaze bi kutlama derken baya yoğun bir sene gecirdiniz, Allah kolaylık versin :) 1 0
  • Yusuf cihan:
    Delikanlı adam.Helal olsun 42 8 Yanıtla
  • Mahmut Kilim:
    fenerbahçede en sevdiğim en delakanlı adamdır osayi Samuel 35 6 Yanıtla
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