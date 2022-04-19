OSB Teknik Koleji Antrenörü Serkan Karakuş Açıklaması - Son Dakika
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OSB Teknik Koleji Antrenörü Serkan Karakuş Açıklaması

19.04.2022 13:49
OSB Teknik Koleji Antrenörü Serkan Karakuş Açıklaması

Kayseri OSB Teknik Koleji U18 Takımı Antrenörü Serkan Karakuş; son 3 sezonun Kayseri Şampiyonu olmak ayrı bir gurur olduğunu söyledi.

Kayseri OSB Teknik Koleji U18 Takımı Antrenörü Serkan Karakuş; son 3 sezonun Kayseri Şampiyonu olmak ayrı bir gurur olduğunu söyledi.

U18 Play-Off'unu lider olarak tamamlayarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan OSB Teknik Koleji'nde büyük sevinç hakim. Play-Off son maçında Erkilet spor'u 3-0 yenerek mutlu sona ulaşan turuncu siyahlı ekipte şimdiki hedef ise Türkiye Şampiyonasında başarılı olmak. Kayseri OSB Teknik Koleji U18 Takımı Antrenörü Serkan Karakuş, "U18 Ligi Kayseri Şampiyonu olmak bizleri onurlandırdı ve gururlandırdı. Son 3 sezonun Kayseri Şampiyonu olmak ayrı bir gurur. Bu takımın hocası olarak onlarla gurur duyuyorum. Bu şampiyonlukta bizlerden desteğini esirgemeyen başta Kulüp Başkanımız Adil Özhan olmak üzere bana yardımını ve desteğini esirgemeyen Altan Özhan, Eşref Akdere, Bekir Dağlı, Uğur Bozkurt, Özgür Güvenç, Ünal Karagüzel, Eray Tak, Bünyamin Payas, İhsan Çelik diğer yönetim kurulu üyelerimize, sponsorlarımıza, bizleri her zaman destekleyen velilerimize ve en önemlisi hiç bir müsabakada oyunu çirkinleştirmeden, rakibine, hakemlere saygısızlık yapmadan spor ahlakı içerisinde mücadele ederek haklı bir şampiyonluk kazanan sporcularıma teşekkürü bir borç bilirim" diye konuştu. - KAYSERİ

OSB Teknik Koleji Antrenörü Serkan Karakuş Açıklaması
OSB Teknik Koleji Antrenörü Serkan Karakuş Açıklaması

YORUMLAR
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Talasgücü Belediyespor'un rakibi Arguvan Talasgücü Belediyespor'un rakibi Arguvan Somaspor'da Basatemür takımından memnun Somaspor'da Basatemür takımından memnun

Play Off, Türkiye, Kayseri, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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