Oscar Piastri, Macaristan Grand Prix'sini kazandı - Son Dakika
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Spor

Oscar Piastri, Macaristan Grand Prix'sini kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sini McLaren pilotu Oscar Piastri kazandı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde gerçekleşen yarışta, Piastri kariyerinin ilk F1 galibiyetini elde etti. Yarışın lideri Lando Norris, takım telsizinden gelen talimatla yavaşlayarak Piastri'ye geçiş izni verdi ve ikinci sırada tamamladı. Lewis Hamilton ise üçüncü olarak 200. kez podyum sevinci yaşadı. Pilotlar ve takımlar klasmanında Max Verstappen ve Red Bull liderliğini sürdürüyor.

21.07.2024 18:51
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'sini McLaren pilotu Avustralyalı Oscar Piastri kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden koşulan yarışa, ikinci sıradan başlayan McLaren pilotu Oscar Piastri, damalı bayrağı 1 saat 38 dakika 01.989 saniyelik derecesiyle birinci sırada geçerek kariyerinin ilk F1 galibiyetini elde etti.

Yarışa ilk sıradan başlayan başka bir McLaren pilotu Lando Norris ise yarışın 68. turunda bitime 2 tur kala yarışı lider götürürken takım telsizinden gelen talimatla yavaşlayarak Oscar Piastri'nin kendisini geçmesine izin verdi ve böylece Norris, yarışı liderin 2.141 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Mercedes pilotu 39 yaşındaki Lewis Hamilton ise 14.880 saniye farkla üçüncü olarak, 200. kez podyum sevinci yaşadı.

Sezonun 14. yarışı Belçika Grand Prix'si 28 Temmuz'da koşulacak.

Macaristan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 265

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 189

3. Charles Leclerc (Monako): 162

4. Carlos Sainz (İspanya): 154

5. Oscar Piastri (Avustralya): 149

Takımlar

1. Red Bull: 389

2. McLaren: 338

3. Ferrari: 322

4. Mercedes: 241

5. Aston Martin: 69

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Oscar Piastri, Macaristan Grand Prix'sini kazandı - Son Dakika

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