Osimhen, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor - Son Dakika
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Spor

Osimhen, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı bonservisini almak için yoğun çaba sarf ettiği Victor Osimhen'e İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool talip oldu. Mohamed Salah'ın ayrılacak olması nedeniyle hücuma takviye yapmak isteyen İngiliz devi, İtalyan ekibinden bilgi aldı ve kısa süre içinde resmi bir teklif yapmayı planlıyor.

09.01.2025 15:52
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Galatasaray, sezon başında sürpriz bir şekilde Napoli'den kiraladığı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için yoğun mesai harcıyor. Sezon sonunda İtalyan ekibinden kesin olarak ayrılmaya hazırlanan ve her geçen gün talipleri artan Osimhen hakkında sarı-kırmızılıları üzecek bir haber de İngiltere'den geldi.

LIVERPOOL TALİP OLDU, TEKLİF HAZIRLIYORLAR

Sezon sonunda Mohamed Salah ile yollarını ayıracak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un hücum hattında güç kaybetmemek için Osimhen'i kadrosuna katmayı düşündüğü aktarıldı. Nijeryalı golcünün durumu hakkında Napoli'den bilgi almaya başlayan İngiliz devi, kısa süre içinde resmi teklif yapacak.

CİMBOM SPONSOR ARIYOR

Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katabilmek için 50 milyon euroyu gözden çıkaran Galatasaray, Osimhen'in de Galatasaray'da devam etmek istemesine güvenerek sponsor arayışlarına tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın da bonservisini almak istediği Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta sahaya çıktı. Osimhen, bu maçlarda 13 gol attı ve 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı golcünün İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Osimhen, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor

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Son Dakika Spor Osimhen, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ramazan Sözata:
    SON DAKİKA' nın asılsız (sallamasyon)haberleri sayesinde Geldiği günden beri transfer olmadığı takım kalmadı Osimhenin.. Hiç sıkılmadan usanmadan bakalım daha kaç Milyon asılsız haber yapacak.... 64 5 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    lan bırakın adamın yakasını adam gitmiyorum sezon sonuna kadar dedi daha neyin boş haberini yapıyorsunuz 46 4 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Pok gidiyor yalan haberlerin batsın son dakika 36 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bakın görün bu balonu kimse almaz 8 17 Yanıtla
    Oktay KUŞÇU:
    senin takımında böyle balon var mı önce onu yaz tırrek 2 1
  • onur pari:
    Yine boş bir şu geliyor bu gidiyor haberi. Ama yedirip tıklatıyorsunuz aferin. 14 3 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Dünyanın en iyi takımı mı siz bu başlığı atarken ne kullanıyorsunuz merak ettim 8 7 Yanıtla
    Alp Derman:
    Liverpol dünyanın en iyi takımlarından biri değil mi? Nesi yanlış acaba? 1 1
  • oktay DENİZ:
    Osimhen’e büyük takımlar yakışır. Smal club değil. 4 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SALAH A ISTEDIGINI VEREMEYEN OSİMENI MI ALACAK 6 2 Yanıtla
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