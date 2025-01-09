Osimhen, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor

Galatasaray, sezon başında sürpriz bir şekilde Napoli'den kiraladığı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için yoğun mesai harcıyor. Sezon sonunda İtalyan ekibinden kesin olarak ayrılmaya hazırlanan ve her geçen gün talipleri artan Osimhen hakkında sarı-kırmızılıları üzecek bir haber de İngiltere'den geldi.
Sezon sonunda Mohamed Salah ile yollarını ayıracak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un hücum hattında güç kaybetmemek için Osimhen'i kadrosuna katmayı düşündüğü aktarıldı. Nijeryalı golcünün durumu hakkında Napoli'den bilgi almaya başlayan İngiliz devi, kısa süre içinde resmi teklif yapacak.
Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katabilmek için 50 milyon euroyu gözden çıkaran Galatasaray, Osimhen'in de Galatasaray'da devam etmek istemesine güvenerek sponsor arayışlarına tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'ın da bonservisini almak istediği Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta sahaya çıktı. Osimhen, bu maçlarda 13 gol attı ve 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı golcünün İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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