Osimhen için olay hamle! Galatasaray\'ın istediği rakam belli oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için harekete geçti. Al Hilal'in olası transferin şartlarını öğrenmek amacıyla sarı-kırmızılı kulüple temas kurduğu öne sürüldü.

GALATASARAY 65 MİLYON EURO İSTİYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, Victor Osimhen'in ayrılığına tamamen kapıyı kapatmadı. Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız için 65 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

SON KARARI OSIMHEN VERECEK

Transferde en önemli noktanın Victor Osimhen'in vereceği karar olduğu aktarıldı. Al Hilal'in transferi gerçekleştirebilmesi için Galatasaray ile anlaşmasının yanı sıra Osimhen'i de Suudi Arabistan'da forma giymeye ikna etmesi gerekiyor.

BENZEMA GİDECEK, OSIMHEN GELECEK

Al Hilal'in Osimhen operasyonu için kadrosunda yer açmayı planladığı ve bu doğrultuda Karim Benzema ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi. Suudi Arabistan ekibinin planının Benzema'nın ayrılığının ardından Victor Osimhen'i kadrosuna katmak olduğu kaydedildi.

AL HILAL TEMASLARINI HIZLANDIRACAK

Galatasaray'a kiralık olarak geçirdiği dönemin ardından bonservisiyle katılan Victor Osimhen, böylece yeniden transfer gündeminin merkezine yerleşti.

Al Hilal'in önümüzdeki günlerde Nijeryalı yıldız için temaslarını hızlandırması ve Osimhen'i Saudi Pro League'de forma giymeye ikna etmeye çalışması bekleniyor.