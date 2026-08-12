Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu - Son Dakika
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Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen için olay hamle! Galatasaray\'ın istediği rakam belli oldu
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi. Al Hilal'in Nijeryalı golcü için sarı-kırmızılılarla temasa geçtiği iddia edildi. Galatasaray'ın Osimhen için 65 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için harekete geçti. Al Hilal'in olası transferin şartlarını öğrenmek amacıyla sarı-kırmızılı kulüple temas kurduğu öne sürüldü.

GALATASARAY 65 MİLYON EURO İSTİYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, Victor Osimhen'in ayrılığına tamamen kapıyı kapatmadı. Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız için 65 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

SON KARARI OSIMHEN VERECEK

Transferde en önemli noktanın Victor Osimhen'in vereceği karar olduğu aktarıldı. Al Hilal'in transferi gerçekleştirebilmesi için Galatasaray ile anlaşmasının yanı sıra Osimhen'i de Suudi Arabistan'da forma giymeye ikna etmesi gerekiyor.

BENZEMA GİDECEK, OSIMHEN GELECEK

Al Hilal'in Osimhen operasyonu için kadrosunda yer açmayı planladığı ve bu doğrultuda Karim Benzema ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi. Suudi Arabistan ekibinin planının Benzema'nın ayrılığının ardından Victor Osimhen'i kadrosuna katmak olduğu kaydedildi.

AL HILAL TEMASLARINI HIZLANDIRACAK

Galatasaray'a kiralık olarak geçirdiği dönemin ardından bonservisiyle katılan Victor Osimhen, böylece yeniden transfer gündeminin merkezine yerleşti.

Al Hilal'in önümüzdeki günlerde Nijeryalı yıldız için temaslarını hızlandırması ve Osimhen'i Saudi Pro League'de forma giymeye ikna etmeye çalışması bekleniyor.

Suudi Arabistan, Victor Osimhen, Galatasaray, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ikoyuncu.6301@gmail.com [email protected]:
    65 mi şaka mı bu.. 165 olmasın o 4 2 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    saçmalamişlar 0 0
  • Hakan1421 Hakan1421:
    65 değil 100 e satacak olsalardı 65 defa Avrupa'ya transfer olmuştu 3 2 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    etkilesim almak için biyerlerinden bisey uydurmuslar yine 3 1 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    yalan haber sitesi 0 0
  • John Edward John Edward:
    70 e al 65 satmaya çalış bu yarım sezon daha Galatasaray da oynarsa 30 a bile satamazlar 0 3 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    iyice sacmaladınız ha adamlar 120 milyona satmadı gs 65 milyon istıyor dıyorsunuz 150 milyondan asagı olmaz diyor ne içtiniz yaa 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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