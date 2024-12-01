Osimhen\'in Galatasaray Süreci

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"Hepimiz sarsıntılı bir yaz geçirdiğini biliyorduk, söylentiler çoktu, tek kesin olansa Napoli'de kalmayacağıydı.”

“Sonra transferin son ??günlerinde bir olasılık belirdi. Bir deplasman maçı sonrası, İstanbul'a geri dönmek üzereyken Okan Buruk’un onunla ilk görüşmeyi yaptığını hatırlıyorum. Ardından iki gün içinde her şey bitmişti. Kulüp ve taraftarlar için harika bir transferdi."

BBC’ye konuşan Galatasaray’ın yardımcı antrenörlerinden Ismael Garcia Gomez, Osimhen transferinin kendilerine nasıl sürpriz olduğunu böyle hatırlıyor.

4 ay sonra lige her geçen hafta daha çok damgasını vuruyor. Ve ara transfer dönemi yaklaşırken de ilk kez "Galatasaray’da kalır mı?" sorusu gündemde.

Ağustos ayı sonunda Victor Osimhen'in adı Premier Lig ve La Liga'nın dev kulüpleriyle anılıyordu.

40 milyon euro yıllık maaş teklifinin geldiği Suudi Arabistan Pro Lig'i de seçebilirdi.

Ancak belki de en beklenmedik şekilde 130 milyon euro değer biçilen oyuncu kiralık olarak Galatasaray’ı tercih etti.

Sarı Kırmızılılar, transferin tamamlandığı 2 Eylül’den bu yana yenilmedi.

9 galibiyet, 1 beraberlik alınan bu seriye, Nijeryalı yıldız sekiz gol üç asist ile katkı yaptı.

Spor yazarı Bülent Timurlenk, Osimhen'in, sahada olduğu kadar psikolojik olarak da rakipler üzerinde etki yarattığını söylüyor.

'Kalmaya ikna olması mantıklı durmuyor'

İstatistiklerde yer almayan bir diğer önemli unsur da 25 yaşındaki yıldızın Galatasaray taraftarı ile kurduğu bağ.

Osimhen’in Galatasaray’da daha uzun bir geleceği olabileceğini düşünenlerin öne sürdüğü bir unsur da bu bağ üzerinden anlatılıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Timurlenk, Osimhen’in bu aşamada, profesyonel bir tutumla, “Gelecek yıl burada olmayacacağım” demeyeceğini öngörüyor:

“Osimhen’in Galatasaray’da mutlu olma durumuyla, 20’li yaşlarının ortasında, beş büyük ligde forma giyebilecek bir futbolcu olması durumu çakışıyor. Oyuncunun kariyeri açısından Sarı Kırmızılı takımda kalmaya ikna olması mantıklı durmuyor.”

Osimhen’in Galatasaray takımın bonservisli oyuncusu olabilmesinin farklı rakamsal karşılıkları bulunuyor.

Oyuncunun Ocak’ta transferi ile yaz transfer dönemi maliyetleri birbirinden farklı. Ancak bu rakamların hiçbiri 70 milyon euronun altında değil. Buna oyuncunun yıllık ücreti de eklenince Süper Lig’deki birçok kulübün toplam oyuncu değerinden fazla bir rakam ortaya çıkıyor.

Spor yazarı Timurlenk, Osimhen’in tercihini “futbol gerçeklerinin” belirleyeceğini söylüyor:

“Galatasaray’ın Osimhen’in bonservisi için harekete geçmesi için önce oyuncunun buna tamam demesi gerekiyor. Ben bu birinci aşamanın mümkün olmadığını düşündüğümden, Türkiye’de bir kulübün 75 milyon euro harcamasının ekonomik karşılığına sıra gelmiyor.

“Oyuncu beş büyük ligde şampiyonluk yarışı veren bir takımda olmak isteyecektir. Bununla birlikte Manchester United oyuncusu olduğunda en az yıllık ücretin kadar sponsorluk geliri elde edebiliyorsun. Ama Türkiye liginde bu mümkün değil."

İtalya basını ne diyor?

Osimhen’in Galatasaray’daki performansı İtalya’da genel olarak çok olumlu yorumlanıyor.

İtalya basını yıldız oyuncunun Galatasaray’da “huzuru yeniden bulduğunu”, “muhteşem performans gösterdiğini”, “paslanmadığını ve dolayısıyla değer kaybetmediğini” yazıyor.

Geçen ay Today.it haber sitesindeki bir analiz, bu sıra dışı transferi ve etkilerini özetliyordu:

“Victor Osimhen'in Galatasaray'a gitme tercihi meyvesini veriyor. Yazın en öngörülemeyen transferiydi ama doğru tercih olduğu şimdiden belli.”

Analiz Galatasaray’daki performansı sayesinde transfer Osimhen’in transfer piyasasında daha çekici hale gelebileceğini de yazıyor.

Benzer bir yorum da Napoli odaklı futbol sitesi NapoliCalcioLive tarafından ay başında yayımlandı:

“Victor Osimhen Türkiye’de yeniden Napoli taraftarının tanıdığı oyuncuya döndü. Performansı onu birçok kulübün ilgi odağı haline getirdi. Ocak ayında onu kadrolarına almak için 50 milyon euroluk bir teklifte bulunabilirler.”

Napoli kulübüne bu konulardaki sorularımıza haberimiz yayımlanana kadar cevap alamadık.

Ancak son günlerde İtalya basınında ve transfer sitelerinde konuşulanlar bu yorumları destekler nitelikte. Ocak ayı transfer senaryoları arasında Osimhen’in ismi sıklıkla anılıyor ve ilgilenen takımlar arasından İtalya’dan Juventus, İngiltere’den Manchester United ve Chelsea’nin de adı geçiyor.