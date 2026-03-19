Osimhen\'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş\'tan çarpıcı Süper Lig iddiası

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a 4-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. sporON YouTube kanalında konuşan Hasan Şaş, kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen'in sakatlığının sarı-kırmızılıların ligdeki performansını değiştireceğini iddia etti.

''ICARDI'NİN DÖNMEMESİ ÇOK BÜYÜK SIKINTI''

Victor Osimhen'in takım içerisindeki önemine değinen Hasan Şaş, "Victor Osimhen'in dönmemesi Galatasaray için çok büyük sıkıntı. Çünkü bugün baktığımız zaman gerçekleri konuşmak lazım. Ben, Icardi'nin bir Osimhen seviyesine geleceğini hiç düşünmüyorum.'' dedi.

''OSIMHEN OLMADAN G.SARAY BİR ŞEYE BENZEMEZ''

Osimhen'in sahalardan uzak kalması durumunda takımın geriye gideceğini belirten Hasan Şaş, ''Osimhen'e bir şey olursa Galatasaray'a da bir şey olur, Türkçesi bu. Osimhen'e bir şey olursa ligde de Galatasaray'a bir şey olur. Orada Barış Alper Yılmaz'ı oynatabilir, dönerse Noa Lang olabilir. Tabii sonra düşünülecek şeyler ama Osimhen olmadan Galatasaray bir şeye benzemez. Rakibin çıkmamasına neden olan, hava toplarında iyi olan, presleri iyi olan Osimhen'in olmaması Galatasaray'ı etkiler." ifadelerini kullandı.