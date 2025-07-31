Osimhen İstanbul'a Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Osimhen İstanbul'a Geldi

31.07.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın transfer ettiği Victor Osimhen, İstanbul'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yaptığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, İstanbul'a geldi.

Geçen sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık forma giyen ve gol kralı olarak kazanılan şampiyonluğa büyük katkı veren Osimhen için Napoli ile uzun süren pazarlıkların ardından olumlu sonuç alındı.

Nijerya'da transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını bekleyen 26 yaşındaki santrfor, dün gece saatlerinde Almanya'ya geçti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun almaya özel uçakla gittiği Osimhen, Wolfsburg Havalimanı'ndan hareket ederek İstanbul'a ulaştı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Osimhen'i kalabalık taraftar topluluğu karşıladı.

Pasaport işlemlerinin ardından taraftarla buluşan Victor Osimhen, "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yatırdı. Sarı-kırmızılı büyük buket çiçek verilen Osimhen, daha sonra bayrak sallayarak taraftarı coşturdu.

Nijeryalı golcü, kendisini bekleyen sarı-kırmızıların yanına gitmek isterken kalabalıkta oldukça zorlandı. Daha sonra kendisini bekleyen araca geçen Victor Osimhen, iki engelli taraftarı fark ederek araçtan indi ve yanlarına gitti.

Osimhen, engelli taraftarlarla fotoğraf çekilmesinin ardından havalimanından ayrıldı.

Osimhen: "Evimdeyim"

Victor Osimhen, Galatasaray'a transferiyle ilgili, "Evimdeyim. Olmak istediğim yer burası." dedi.

Binlerce taraftarın karşıladığı Osimhen, neler hissettiğinin sorulması üzerine, "Bunu açıklamak için hangi kelimeleri kullanacağımı bilmiyorum. Burada olmaktan dolayı kendimi harika hissediyorum. Kalabalığa bakın, uçağı takip eden insanlara bakın. Evimdeyim. Olmak istediğim yer burası. Burada olabildiğim, geri dönebildiğim için mutluyum. Başkanımıza, Abdullah Kavukcu'ya, George Gardi'ye, Okan Buruk'a ve geri dönüşümün gerçekleşmesini sağlayan herkese çok büyük bir teşekkür ediyorum. Ayrıca, beni istediklerini gösteren, beni en az benim onları istediğim kadar çok isteyen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum. Her zaman söylediğim gibi: Hikaye devam ediyor. Bu hikayeye Galatasaray ile devam ettiğim için mutluyum." diye konuştu.

Nijeryalı golcü, İtalyan basınının transfer sürecinde kullandığı ve sarı-kırmızılı kulübün sloganlaştırdığı "Solo il Gala" (Sadece Galatasaray) ifadesiyle ilgili "Sadece Galatasaray. Bu yılın başından beri aklımda olan tek şey bu. Ancak şimdi odaklanmak, hocanın ve kulübün belirlediği hedeflere ulaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Osimhen, karşılamayla ilgili ise "Galatasaray taraftar grubu dünyanın en iyisi. Kalabalığa bakın. Sadece bir oyuncuyu görmek için geldiler. Galatasaray için bu sezon elimden gelenin en iyisini yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Gardi: "Bu kulüp için inanılmaz bir transferdi"

Menajer George Gardi, Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelmek istemesinin transferde büyük rol oynadığını söyledi.

İtalyan menajer, Osimhen'in transferine dair "Bu kulüp için inanılmaz bir transferdi. Başkan ve Abdullah Kavukcu tarafından büyük bir iş çıkarıldı. Bu, kulübün vizyonunu, Avrupa'nın ve Şampiyonlar Ligi'nin en iyi kulüplerinden biri olma hedefini net bir şekilde gösteriyor. Napoli ile çok karmaşık bir pazarlık süreciydi ama Victor gerçekten buraya gelmek istedi. Bu en önemli şeydi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Victor Osimhen, Galatasaray, Politika, istanbul, Nijerya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen İstanbul'a Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
Denizli’de polis memuru kaldığı apartta intihar etti Denizli'de polis memuru kaldığı apartta intihar etti
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber İBB’nin kararı iptal edildi 30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber! İBB'nin kararı iptal edildi
Gazeteci Cem Küçük’ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
İletişim Başkanlığı’nda görev değişimi Yeni atamalar belli oldu İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi! Yeni atamalar belli oldu
İstanbul metrosunda panik anları Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı İstanbul metrosunda panik anları! Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar 8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
8.8’lik deprem sonrası Japonya’da balinalar karaya vurdu 8.8'lik deprem sonrası Japonya'da balinalar karaya vurdu

21:02
FED faizi sabit tuttu
FED faizi sabit tuttu
20:35
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada “Terörsüz Türkiye“ vurgusu
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
19:49
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
10:11
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
10:10
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
10:01
Görkemli doğum günü kutlaması Pastadaki not dikkat çekti
Görkemli doğum günü kutlaması! Pastadaki not dikkat çekti
09:58
8.8’lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2’nci büyük depremi sayılabilir
8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir
09:44
Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
09:38
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 00:26:23. #7.12#
SON DAKİKA: Osimhen İstanbul'a Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.