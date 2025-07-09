Osimhen Transferi 48 Saat İçinde Çözülüyor - Son Dakika
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Osimhen Transferi 48 Saat İçinde Çözülüyor

Osimhen Transferi 48 Saat İçinde Çözülüyor
09.07.2025 15:41
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Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Osimhen transferi için Napoli'ye teklif yapıldığını duyurdu.

GALATASARAY 2'nci Başkanı Metin Öztürk, "Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Victor Osimhen ile ilgili gerekli teklifleri Napoli'ye yaptık. Zaten bu işte 48 saat içinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurulu'nun ardından Galatasaray 2'nci başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüp olarak beklentilerinin futbolun saha içinde kalması olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Verimli ve keyifli bir Mali Genel Kurul gerçekleşti. Sadece Süper Lig için değil, 1'inci 2'nci ve 3'üncü Lig ve diğer ligler açısından da keyifli bir sezon olmasını temenni ediyorum. Kulüp olarak beklentimiz futbolun saha içinde kalması. Adaletli bir yönetim olması. Hakemin göremediği aksiyon pozisyonlarda VAR'ın devreye girmesi. VAR'da haksızlık yapıldığı takdirde de o VAR hakemine bir daha kesinlikle görev verilmemesi beklentimiz" diye konuştu.

'OSİMHEN DE MUTLAKA GALATASARAY'DA OLMAK İSTİYORDUR'

Sarı-kırmızılı ekibin bu sene doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını hatırlatan Öztürk, "Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor. Bundan evvel demin bahsettiğiniz gibi Mauro Icardi de ilk geldiği yıl kiralık futbolcumuzdu. Sonra lisanslı futbolcumuz haline geldi. Osimhen de mutlaka Galatasaray'da olmak istiyordur. Biz de Osimhen'in bizde olmasını istiyoruz. Ama şu an Napoli Kulübü'nün futbolcusu. Başkanımız, başkan vekilimiz Sayın Abdullah Kavukçu'yu şu konuda görevlendirdi. Biliyorsunuz biz daha transfer sezonu açılmadan gene başkanımızın ve Sayın Abdullah Kavukçu'nun büyük gayretleriyle Bayern Münih'in ve Alman milli takımının en önemli futbolcularından birini transfer ettik. Burada asıl olan Galatasaray'dır. Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Osimhen ile ilgili gerekli teklifleri Napoli'ye yaptık. Zaten bu işte 48 saat içinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır. Alternatifi olmayan tek şey bizim Galatasaray aşkımızdır. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Buradaki hedef adım adım önce çeyrek final, yarı final, mümkünse final. Biz hep sahada kalacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Metin Öztürk, Galatasaray, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen Transferi 48 Saat İçinde Çözülüyor - Son Dakika

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