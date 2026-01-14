Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası\'nda final bileti savaşı

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) yarı final maçları bu akşam oynanacak. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) organizasyonunda iki kritik karşılaşma futbolseverleri bekliyor.
Yarı finalde Senegal ile Mısır TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Günün ikinci maçında ise Nijerya ile ev sahibi Fas TSİ 23.00'te sahaya çıkacak.
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas arasındaki mücadele, bireysel yıldızların düellosuna sahne olacak. Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Fas'ın gol umudu Youssef En-Nesyri, finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.
Nijerya ile Fas arasındaki yarı final mücadelesi, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Stade Prince Moulay Abdallah'da oynanacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
Nijerya: Nwabali, Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Bassey, Onyeka, Iwobi, Lookman, Moses Simon, Chukwueze, Victor Osimhen.
Fas: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Brahim Diaz, En-Nesyri, Ezzalzouli.
