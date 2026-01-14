Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı - Son Dakika
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

14.01.2026 12:19
Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Nijerya, Fas, Senegal ve Mısır'ın mücadele edeceği yarı final karşılaşmalarıyla birlikte 2026'nın finalistleri belli olacak. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmesinde Galatasaraylı Victor Osimhen ile Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri karşı karşıya gelecek.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) yarı final maçları bu akşam oynanacak. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) organizasyonunda iki kritik karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

MAÇ PROGRAMI NETLEŞTİ

Yarı finalde Senegal ile Mısır TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Günün ikinci maçında ise Nijerya ile ev sahibi Fas TSİ 23.00'te sahaya çıkacak.

OSIMHEN VE EN-NESYRI SAHNEDE

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas arasındaki mücadele, bireysel yıldızların düellosuna sahne olacak. Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Fas'ın gol umudu Youssef En-Nesyri, finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

NİJERYA – FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Nijerya ile Fas arasındaki yarı final mücadelesi, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Stade Prince Moulay Abdallah'da oynanacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEKLENEN İLK 11'LER

Nijerya: Nwabali, Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Bassey, Onyeka, Iwobi, Lookman, Moses Simon, Chukwueze, Victor Osimhen.

Fas: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Brahim Diaz, En-Nesyri, Ezzalzouli.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • nevzat ak nevzat ak:
    Bunlar mı rakip olacak habere bak habere! Biri Messi diğeri Sabri Sarıoğlu. Şükür Fenerbahçe kurtuluyor bundan 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
