Spor

- Osman Aşkın Bak: " Kahramanmaraş'a 12 bin 500 kişilik stadyum kazandıracağız"

KAHRAMANMARAŞ - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kahramanmaraş'ta stadyum projelerinin olduğunu belirterek, "12 bin 500 kişilik yaşayan bir stadyumun ihalesini yapıp, Kahramanmaraş'a kazandıracağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Onikişubat ilçesindeki Ökkeş Solmaz Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı. Yapılan tesislerle ilgili bilgiler veren Bakan Bak, "Türkiye genelinde 400'ün üzerinde gençlik merkezleri açtık ve açmaya devam ediyoruz. Gençlik merkezlerimizde tiyatrodan, müziğe, sanata dene yap atölyeleriyle beraber çok çeşitli etkinliklerimiz var. Öğrencilerimiz geliyorlar ve burada eğitmenlerimiz ile beraber faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu tesisimiz 3-4 mahallenin ortasında bir yerde yaklaşık 10 bin öğrencinin faydalanacağı bir yerde. Gençlerimiz için önemli yatırımları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadele ve kötü alışkanlıklarla mücadeleye de değinen Bakan Bak, "En önemli özelliğimiz ise spor tesislerini yapmak. Ailelere anne ve babalara sesleniyoruz, 'Çocuklarınızı bu tesislere getirin'. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile son 22 yılda Türkiye çapında olimpik ve yarı olimpik olmak üzere 700 civarında yüzme havuzu yapıldı. Bu tesislerde 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Kahramanmaraş'ta en önemli projelerimizden biri de 12 bin 500 kişilik yaşayan bir stadyumun ihalesini yapıp Kahramanmaraş'a kazandıracağız. Merak etmeyin yakından takip edip, tamamlayacağız. Bu tesisimizin yanına olimpik yüzme havuzu yapacağız. Hepsini beraber yapacağız, siz isteyin biz yaparız. Babalar sözünü tutar, Recep Tayyip Erdoğan sözünü tutar. Hiç merak etmeyin" ifadesini kullandı.