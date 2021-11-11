Osman Çakıray: "Adım adım ilerliyoruz"

Develi Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Osman Çakıray, ligin başından bu güne kadar adım adım ilerlediklerini söyledi.

Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor yoluna emin adımlarla ilerliyor. Develi Belediyespor ligin 6. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Dürümle TED Ankara Kolejliler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin başında olduklarını ve adım adım ilerlediklerini belirten Develi Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Osman Çakıray yaptığı açıklamada, "Ligin başından bu yana adım adım ilerliyoruz. Geride kalan 5 haftalık süreçte 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldık. Takım olarak iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Üst üste aldığımız 3 galibiyet bizim için çok iyi oldu ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Tüm oyuncularım antrenmanlarda ve antrenman dışında gereken özeni disiplini gösteriyor. Ligin başındayız amacımız adım adım ilerlemek. Grupta zor rakiplerimiz var. Başarmak için ısrarla daha iyisi ve daha ilerisi için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ