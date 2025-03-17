Osmaneli Spor Kulübü Genç Voleybolcular Fenerbahçe Maçını İzledi

Osmaneli Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın genç sporcuları, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında oynanan Fenerbahçe ve Bahçelievler Belediyespor maçını izledi.

İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakaya Osmaneli Spor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Serkan İlhan, takım hocaları ve sporcuların katıldığı. Oyunculara moral kaynağı olurken, aynı zamanda yeni sezon öncesinde deneyim kazandırılırken, genç sporcular, profesyonel maçları yerinde izleyerek voleybol tecrübelerini geliştirme fırsatı buldu.

"Bu tür organizasyonlarla onları desteklemeye devam edeceğiz"

Osmaneli Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Voleybol Şube Sorumlusu Serkan İlhan, bu organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan Osmaneli Spor Kulüp Başkanı Fikret Atapay'a teşekkür ederek, genç sporcuların profesyonel maçları yerinde izlemelerinin önemine vurgu yaptı. İlhan, "Bu tür organizasyonlarla onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu organizasyondaki katkılarından dolayı kulüp başkanı Fikret Atapay'a, ulaşım desteği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK