Osmangazi Belediye Başkanı, 100 Çocuğu Bursaspor Maçına Götürdü - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı, 100 Çocuğu Bursaspor Maçına Götürdü

Osmangazi Belediye Başkanı, 100 Çocuğu Bursaspor Maçına Götürdü

Bursaspor'a destek vermek amacıyla Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşayan 100 çocukla birlikte Bursaspor'un maçını izledi. Bu etkinlik, çocuklara Bursaspor sevgisini aşılamak ve mutluluk yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi.

22.03.2025 16:51  Güncelleme: 17:01
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Osmangazi'de yaşayan çocuklara Bursaspor sevgisi aşılamak için mücadele veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşayan 100 çocukla Bursaspor maçını izleyerek destek verdi.

Bursaspor'a destek vermek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşayan çocukları Bursaspor'un kendi sahasında oynadığı maçlara götürerek onların yeşil-beyaz renkleri sevmesini ve desteklemesini sağlıyor. Osmangazi ilçesinin Ovaakça Santral, Çeşmebaşı, Ovaakça Merkez, Eğitim, Soğanlı ve Sırameşeler mahallelerinde ikamet eden 100 çocuk, yaşadıkları mahallenin muhtarlarıyla birlikte Bursaspor'un Kırşehir FSK, ile Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynadığı ve Bursaspor'un 4-0 galibiyetiyle tamamlanan maçı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'la çocuk tribününden izledi. Bursaspor'un attığı her golden sonra büyük mutluluk yaşayan çocuklar mutluluklarını Başkan Aydın birlikte kutladı. Bazı çocukların ilk kez Bursaspor maçı izleme şansı yakaladığı maçta çocuklar Başkan Aydın'la birlikte tezahürat yaparak Bursaspor'a 90 dakika boyunca destek oldu.

Böyle bir heyecanı ve mutluluğu kendilerini yaşattığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür eden Osmangazili çocuklar, "Bugün Bursaspor'un Kırşehir FSK ile oynadığı maçı izlemek için Yüzüncüyıl Atatürk Stadyumuna geldi. Çok güzel bir atmosfer vardı. Çok eğlendik, Bursaspor'umuzu 90 dakika boyunca başkanımız Erkan Aydın'la birlikte tezahüratlar eşliğinde destekledik. Bize bu mutlu günü yaşattığı için başkanımıza teşekkür ederiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osmangazi Belediye Başkanı, 100 Çocuğu Bursaspor Maçına Götürdü - Son Dakika

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