Osmangazi Belediyesi, Kamu Spor Oyunları\'nda Masa Tenisi Şampiyonu Oldu

Spor

Osmangazi Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi branşında şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde 'Gelin Sporda Buluşalım' sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kamu Spor Oyunları' basketbol, voleybol ve masa tenisi müsabakaları tamamlandı. "Kamu Spor Oyunları" kapsamında Masa Tenisi branşında Bursa ili kamu takımları arasında turnuva yapıldı. Musa Erdanlı, Ufuk Uygun, Yavuz Sezen, Fatih Gonca ve Tural Habipoğlu'ndan oluşan Osmangazi Belediyesi takımı, grup karşılaşmalarında BUSKİ İnsan Kaynakları takımı ve Yüksek İhtisas Doğu takımı ile yaptığı karşılaşmaları kazanarak grubu lider tamamladı. Çeyrek finalde Yüksek İhtisas Batı takımını, yarı finalde ise BUSKİ Top Spin takımını yenen Osmangazi Belediyesi, finalde Bursa Şehir Hastanesi takımı ile karşılaştı. Final karşılaşmasını 3-0'lık skorla kazanan Osmangazi Belediyesi takımı, Bursa şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - BURSA