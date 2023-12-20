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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği satranç turnuvasında dedeler ve torunları yarıştı. - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği satranç turnuvasında dedeler ve torunları yarıştı.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği satranç turnuvasında dedeler ve torunları kıyasıya yarıştı. Turnuvada 10 ila 73 yaş arasında 324 sporcu dereceye girmek için mücadele etti ve 100 sporcuya başarı madalyası verildi.

Osmangazi Belediyesi\'nin düzenlediği satranç turnuvasında dedeler ve torunları yarıştı.
20.12.2023 - 13:58,  Güncelleme: 13:59
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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği satranç turnuvasında dedeler ve torunları kıyasıya yarıştı.

İlçede yaşayan herkesi sosyal aktivitelere yönlendirmek için farklı etkinliklere imza atan Osmangazi Belediyesi, düzenlediği satranç turnuvasıyla yüzlerce çocuk, genç ve yaşlıyı turnuvada buluşturdu. Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlediği 2023-2024 Bursa Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar İl Birinciliği Satranç Turnuvası'nda 10 ila 73 yaş arasında sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi'nde düzenlenen turnuvada 20 kategoride 324 sporcunun katıldı ve turnuvada 100 sporcuya başarı madalyası verildi. Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, tarafından verildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği satranç turnuvasında dedeler ve torunları yarıştı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği satranç turnuvasında dedeler ve torunları yarıştı. - Son Dakika
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