Osmangazili yıldızlar madalyaya doymuyor - Son Dakika
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Osmangazili yıldızlar madalyaya doymuyor

02.09.2022 11:35
Osmangazili yıldızlar madalyaya doymuyor

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, 17 Yaş Altı Badminton Bursa İl Birinciliği Müsabakaları'nda üstün performans sergileyerek madalyaya doydu.

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, 17 Yaş Altı Badminton Bursa İl Birinciliği Müsabakaları'nda üstün performans sergileyerek madalyaya doydu.

Osmangazi Belediyespor, hayata geçirdiği Badminton Akademi'nin meyvelerini almaya devam ediyor. Osmangazili sporcular, Gürsu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Sporcu Fabrikası'nda gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Badminton Bursa İl Birinciliği Müsabakaları'nda rakipleri karşısında farkını ortaya koydu.

Toplam 50 sporcunun madalya mücadelesi verdiği müsabakanın tek erkekler kategorisinde Veysel Taşdemir birincilik, Yağızhan Subaşı ile Samet Aydemir üçüncülük, tek bayanlarda ise Kardelen Canlı ikincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra çift erkekler kategorisinde Veysel Taşdemir ile Yağızhan Subaşı ikilisi altın, karışık çiftler kategorisinde de Samet Aydemir ve Kardelen Canlı bronz madalya kazandı.

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Gürsu, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmangazili yıldızlar madalyaya doymuyor - Son Dakika

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