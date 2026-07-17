Osmangazili atıcılar zirveyi zorladı - Son Dakika
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Osmangazili atıcılar zirveyi zorladı

Osmangazili atıcılar zirveyi zorladı
17.07.2026 10:42  Güncelleme: 10:43
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Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Osmangazi Belediyespor U12 Erkek Takımı, takım sıralamasında gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu.

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları aynı hedefte buluşturdu. Organizasyonda Osmangazi Belediyespor adına yarışan U12 Erkek Takımı, sergilediği disiplinli ve başarılı performansla dikkatleri üzerine topladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda hedef başına geçen genç sporcular, yüksek konsantrasyonları ve mücadele azimleriyle ön plana çıktı. Yarışmalar boyunca istikrarlı bir performans ortaya koyan Osmangazi Belediyespor U12 Erkek Takımı, takım sıralamasında Türkiye ikinciliğine ulaşarak gümüş madalya kazandı.

Elde edilen dereceyle hem Bursa'yı hem de kulüplerini gururlandıran genç sporcular, atıcılık branşındaki potansiyellerini bir kez daha ortaya koydu. Bu başarı kulübün altyapıda yürüttüğü planlı çalışmaların meyvesi olarak değerlendirilirken, gelecekteki hedefleri için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osmangazili atıcılar zirveyi zorladı - Son Dakika

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