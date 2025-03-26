Osmangazi Belediyespor'un Genç Atletleri Sırbistan'da Madalya Peşinde - Son Dakika
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Osmangazi Belediyespor'un Genç Atletleri Sırbistan'da Madalya Peşinde

Osmangazi Belediyespor\'un Genç Atletleri Sırbistan\'da Madalya Peşinde

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Sırbistan'da düzenlenecek Gymnasium U15 ISF Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan genç sporcular Yağız Çorlak ve Muhammed Esad Ayna'yı makamında ağırlayarak başarılar diledi.

26.03.2025 10:13  Güncelleme: 10:15
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Sırbistan'da düzenlenecek Gymnasium U15 ISF Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Osmangazi Belediyespor atletizm sporcuları Yağız Çorlak ve Muhammed Esad Ayna'yı makamında ağırladı. Başkan Aydın, madalya mücadelesi verecek milli sporculara başarılar diledi.

Uluslararası Okul Spor Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen uluslararası birçok sporlu etkinlik olan Gymnasium U15 ISF Dünya Şampiyonası, 4-14 Nisan 2025 tarihlerinde Sırbistan'ın Zlibator kentinde düzenlenecek. 54 ülkeden toplam 2 bin 367 sporcunun yer alacağı şampiyonaya, Türkiye 8 sporcu ile katılım sağlıyor. Türk Milli Takımı'nda yer alan Osmangazi Belediyespor atletizm sporcuları Yağız Çorlak ve Muhammed Esad Ayna, şampiyonada madalya mücadelesi verecek. Genç sporcular, şampiyonaya gitmeden önce Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti. Başarılı sporcuları makamında ağırlayan Başkan Aydın, her iki sporcunun da ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine ve Türkiye'ye madalyalar ile döneceklerine inandıklarını söyledi.

Milli sporculara şampiyonada başarılar dileyen Başkan Aydın, "Sırbistan'da ay yıldızlı formayı giyecek olan Osmangazi Belediyespor atletizm sporcularımız Yağız Çorlak ve Muhammed Esad Ayna'nın ilçemize başarılar kazanarak dönmesini temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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