Osmangazili boksör Avrupa Şampiyonası yolunda - Son Dakika
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Osmangazili boksör Avrupa Şampiyonası yolunda

Osmangazili boksör Avrupa Şampiyonası yolunda
08.07.2026 11:36  Güncelleme: 11:38
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Osmangazi Belediyespor'un başarılı boksörü Muhammet Gümüş, Kayseri'de düzenlenen U15 Türkiye Boks Şampiyonası'nda 75 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu ve Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giymeye hak kazandı.

Osmangazi Belediyespor'un başarılı boksörü Muhammet Gümüş, Kayseri'de düzenlenen U15 Türkiye Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U15 Türkiye Boks Şampiyonası'nda 75 kilogram kategorisinde mücadele eden Muhammet Gümüş, gösterdiği başarılı performansla rakiplerini geride bıraktı. Disiplinli ve etkili performansıyla dikkat çeken genç sporcu, adını finale yazdırmayı başardı. Final müsabakasında da başarılı grafiğini sürdüren Gümüş, rakibini mağlup ederek Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Elde ettiği bu önemli başarıyla birlikte milli takım kapısını aralayan genç boksör, Eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile ringe çıkmaya hak kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek Muhammet Gümüş ile antrenörünü yürekten kutlayarak, başarılar diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osmangazili boksör Avrupa Şampiyonası yolunda - Son Dakika

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