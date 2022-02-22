Osmangazi'den Sarıalan'a gençlik kampı

Gençlerin her alanda donanımlı, bilinçli ve idealist bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen Osmangazi Belediyesi, bu hedef doğrultusunda geliştirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek Uludağ Sarıalan'da gençlere özel bir kamp kurdu. Kampı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tecrübelerini paylaşarak, gençlere hayata dair tavsiyelerde bulundu.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında hayata geçirilen Bilgi Evleri'nin kütüphane ve bireysel çalışma salonlarını kullanarak ders çalışan, üniversite ve KPSS gibi sınavlara hazırlanan 18-25 yaş arasındaki gençlerin kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimlerini sağlamak ve serbest zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak adına Uludağ Sarıalan Gençlik Kampı'nı kurdu. 'Kitabını Kamp Gel' sloganı ile hayata geçirilen proje kapsamında gençler, Sarılan'da yer alan gençlik kampına giderek hafta sonlarını kampta geçiriyor. 2 günlük kamp süresince gençler için birçok aktivite düzenleniyor. Enstrüman çalma, kitap okuma, film izleme ve doğa yürüyüşü yapma gibi aktivitelerle sınav stresinden uzaklaşmış olan gençlerin, milli ve manevi değerler ile etik ve insani değerler konusunda farkındalığı artırılması sağlanıyor. Gençlere özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanmaları konusunda da destek olunuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eşi Sevginar Dündar ile birlikte Uludağ Sarıalan Gençlik Kampı'nı ziyaret etti. Gençler ile kahvaltı yapan Başkan Dündar, hayata dair çok önemli tavsiyelerde bulundu. Derslere çalışırken ve sınavlara hazırlanırken asla negatif düşünceler içerisine girmemelerini söyleyen Başkan Dündar, "Her zaman kendinizi motive edin. Olumsuz düşüncelerden uzaklaşın. Ben bu sınavı kazanacağım, atanacağım, istediğim üniversiteye ve istediğim bölüme gideceğim deyin" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında Türkiye'de ön plana çıktığını belirten Başkan Dündar, "Türkiye, değişik dönemler yaşadı. İdeolojik belediyecilik, altyapı belediyeciliği, yatırım belediyeciliği gibi dönemler geçirdik. Günümüzde de sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği ön plana çıktı. Osmangazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik konusunda yaptığımız projelerle dikkat çekiyoruz. Uludağ Sarıalan Gençlik Kampı da sosyal belediyecilik alanında farkımızı ortaya koyduğumuz yeni bir hizmet" dedi.

Sarıalan'da atıl vaziyette bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı binayı devralarak baştan aşağıya yenilediklerini ifade eden Başkan Dündar, "Bu binaya bir fonksiyon vermek lazımdı ve bizler de gençlerimize tahsis etmeye karar verdik. Bir gençlik kampı olarak faaliyet göstermesini uygun gördük. Hafta sonları gençlerimiz buraya geliyor ve gelmeye devam edecekler. Buraya gelen gençler, kamp süresince bir bilgi öğrenip bir tecrübe edinirse işte bu hem o gencimiz hem de bizim için bir kazanç olur. Buradaki tüm gençlerimiz okumuş kişiler. Hepsi dünyaya bir diğerinizden farklı açıdan bakıyor. Sizler de bize katkı vereceksiniz. Bu kampta ne gibi etkinlikler düzenlenebilir, neler eklenebilir, neler düzeltilebilir bizlere tavsiyelerde bulunabilirsiniz" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kahvaltının ardından kamptaki gençler ile doğa yürüyüşüne çıktı. Karlar üzerinde uzun bir yürüyüş yapan Başkan Dündar, yol boyunca gençler ile sohbet ederek merak ettikleri soruları cevapladı. - BURSA