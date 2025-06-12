Osmaniye\'de Yaz Spor Okulları İçin Başvurular Başladı

Osmaniye Belediyesi ile Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 2 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan yaz spor okullarına başvurular başladı.

Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü ve Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde ücretsiz olarak düzenlenecek olan yaz spor okullarına katılım ve başvuru şartları netleşti. 2 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında 3-18 yaş arası 28 farklı branşta gerçekleşecek olan okullara kayıt tarihleri 10 Haziran - 2 Temmuz olarak açıklandı.

Uzman antrenörler tarafından binlerce öğrenciye hizmet verecek olan okullarda badminton, halk oyunları, taekwondo, bisiklet, judo, kick boks, voleybol, basketbol, dart, hokey, satranç, masa tenisi, ragbi, softbol, izcilik, özel sporcular ve bedensel engelliler, futbol, okçuluk, atletizm, jimnastik, eskrim, yüzme, boks, hentbol, tenis ve oryantiring branşlarında eğitim verilecek.

Başvuru yerleri ise Osmaniye İl Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Çok Amaçlı Spor Salonu, Tosyalı Spor Salonu, Merkez Spor Salonu ve Gençlik Merkezi olarak belirlendi. - OSMANİYE