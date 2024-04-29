Osmaniye Surf Casting Balık Spor Kulübü 4. Geleneksel Olta ile Balık Yakalama Turnuvası düzenledi - Son Dakika
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Osmaniye Surf Casting Balık Spor Kulübü 4. Geleneksel Olta ile Balık Yakalama Turnuvası düzenledi

Osmaniye Surf Casting Balık Spor Kulübü 4. Geleneksel Olta ile Balık Yakalama Turnuvası düzenledi

Hatay'ın Erzin ilçesindeki Burnaz Sahili'nde yapılan turnuvaya Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin'den gelen takımlar, akşam saat 19.00'dan sabah 07.00'ye kadar kıyasıya mücadele etti. Turnuvada, resmi sirkülerdeki boyutlara göre en çok balığı tutan ilk 3'e ve en büyük balığı yakalayana ödül verildi. Katılımcılar, balıkçılık sporunun dostluk ve arkadaşlık anlamında önemli bir katkısı olduğunu belirtti.

29.04.2024 14:05
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Osmaniye Surf Casting Balık Spor Kulübü tarafından 4. Geleneksel Olta ile Balık Yakalama Turnuvası düzenlendi.

Hatay'ın Erzin ilçesindeki Burnaz Sahili'nde yapılan turnuvaya Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin'den gelen takımlar, akşam saat 19.00'dan sabah 07.00'ye kadar kıyasıya mücadele etti. Kura çekimleriyle başlayan turnuva, balıkçıların birincilik adına oltasını Akdeniz'in mavi sularına atmasıyla sürdü. Turnuvada, resmi sirkülerdeki boyutlara göre en çok balığı tutan ilk 3'e ve en büyük balığı yakalayana ödül verildi.

Mersin'den yarışmaya nişanlısı İrem Saral ile birlikte katılan Asrın Parmaksız, "Mersin'den geldik nişanlımla beraber turnuvaya katılmaya karar verdik geldik yarışacağız ne olacağını bizlerde bilmiyoruz. 4 yaşımda başladım balıkçılığa sonradan geliştirince Surf Casting'e de başladık. Sevgili olduktan sonra ben İrem'e öğrettim bu sporu. Daha yeni 2-3 yıl oldu başlayalı. Öğrenmeye çalışıyor" dedi.

Bu spora nişanlısı sayesinde başladığını belirten İrem Saral, "Ben öncesinde nişanlımın yanına geliyordum çay kahve falan içiyordum. Baktım böyle olmuyor kendime 'Sen de balığa başla' dedim. Çok güzel bir etkinlik, eğleniyoruz" diye konuştu.

Balıkçılık sporunun maddi anlamda pek bir katkısının olmadığı ama maneviyat olarak dostluk ve arkadaşlık anlamında çok katkısı olduğunu söyleyen Mehmet Zafer Aykanat, "Osmaniye Surf Casting Balık Spor Kulübü'nün düzenlediği kıyıdan balık tutma yarışmasına, Mersin'den katılıyoruz. AKOB-DER ailesi olarak 9 takım olarak katıldık. Burnaz Sahili'ndeyiz şuan. İnşallah güzel bir yarışma olur ve biz birinci oluruz. Maddi olarak hiçbir katkısı yok. Bu hobi sayesinde çok güzel bir arkadaş çevresi edindik, sosyal bir aktivitede bulunuyoruz. Genç arkadaşlara özellikle tavsiye ediyorum, mutlaka bu hobinin bir uçundan tutsunlar, başlasınlar. Seveceklerinden eminim" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osmaniye Surf Casting Balık Spor Kulübü 4. Geleneksel Olta ile Balık Yakalama Turnuvası düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye Surf Casting Balık Spor Kulübü 4. Geleneksel Olta ile Balık Yakalama Turnuvası düzenledi - Son Dakika
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