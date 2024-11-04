Osmaniyespor FK, Konyaspor'u 2-0'la geçti - Son Dakika
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Osmaniyespor FK, Konyaspor'u 2-0'la geçti

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 9. hafta Osmaniyespor FK'nın, Konyaspor'u 2-0 mağlup etmesiyle sona erdi.

04.11.2024 21:17
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Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 9. hafta oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış müsabakasında Osmaniyespor FK, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Küçükçekmece Sinopspor, grupta liderliğini sürdürdü.

Grupta 9. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ96211871120
2.52 ORDUSPOR FK9522116517
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR95221512317
4.ÇORLU SPOR 19479513106416
5.ALİAĞA FUTBOL9360123915
6.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ9414129313
7.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ94141212013
8.KARABÜK İDMANYURDU SPOR934299013
9.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ933369-312
10.PAZARSPOR9252106411
11.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ924378-110
12.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR9243912-310
13.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ92341214-29
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR9234816-89
15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR9126615-95
16.VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR9036114-133

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Osmaniyespor FK, Konyaspor'u 2-0'la geçti - Son Dakika

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