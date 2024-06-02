Otizmli Baha Mandalı, yüzme sporunda başarılar elde ediyor - Son Dakika
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Spor

Otizmli Baha Mandalı, yüzme sporunda başarılar elde ediyor

Otizmli Baha Mandalı, yüzme sporunda başarılar elde ediyor

Rehabilitasyon için yüzme kursuna başlayan otizmli Baha Mandalı, beden eğitimi öğretmeni annesinin verdiği destek sayesinde başarılara imza atıyor. İstanbul'da beden eğitimi öğretmenliği yapan Benan Mandalı, otizmli ikiz çocuklarından Baha'yı rehabilitasyon için 12 yaşında yüzme kursuna kayıt yaptırdı. Burada oğlunun performans sporcusu olabileceğini fark eden anne Mandalı, öğretmenlikten ayrılarak Baha'nın yüzme antrenörlüğünü yapmaya başladı. Bir süre sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde engelli yüzme antrenörü kadrosuna geçen Mandalı, Baha'nın kazandığı başarılarda başrolü oynuyor. Baha Mandalı, yüzme sporunda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor ve milli takıma davet edildiğini duyurdu.

02.06.2024 11:09
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Rehabilitasyon için yüzme kursuna başlayan otizmli Baha Mandalı, beden eğitimi öğretmeni annesinin verdiği destek sayesinde başarılara imza atıyor.

İstanbul'da beden eğitimi öğretmenliği yapan Benan Mandalı, otizmli ikiz çocuklarından Baha'yı rehabilitasyon için 12 yaşında yüzme kursuna kayıt yaptırdı.

Burada oğlunun performans sporcusu olabileceğini fark eden anne Mandalı, öğretmenlikten ayrılarak Baha'nın yüzme antrenörlüğünü yapmaya başladı.

Bir süre sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde engelli yüzme antrenörü kadrosuna geçen Mandalı, Baha'nın kazandığı başarılarda başrolü oynuyor.

Yüzme sporuna başladıktan bir yıl sonra ilk altın madalyasını Türkiye Okul Sporları Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda kazanan Baha, ilk açık deniz yarışında da aynı yıl Burgaz Ada ile Heybeliada arasında kulaç attı.

Kazandığı başarılarla motive olan Baha, 2019 yılında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda boğazı geçen en küçük otizmli sporcu ünvanını elde etti.

12 Mayıs'ta Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Balkan Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 2 de bronz madalya kazanan Baha, sürekli artan başarılarının ardından bu yıl milli takıma davet edildi.

"Oğlumuz boğazı geçen en küçük otizmli"

Anne Benan Mandalı, AA muhabirine, ailelerin, engelli çocuklarını motive etmede ve hayata kazandırmada sporu bir araç olarak kullandığını söyledi.

Engellilere yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak için sporu seçtiklerini belirten Mandalı, "Bu çocukların destek sağlandığında ne kadar başarılı olacaklarını göstermek için spor, bir araçtır." dedi.

Türkiye'de yaşayan her bir engellinin mutlaka bir spor branşına yönlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Mandalı, "Baha'nın asıl yeteneğini fark eden kişi Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Engelsiz Yüzme' projesinde görevli ve aynı zamanda milli takım antrenörü Duran Aslan'dır. Onunla birlikte biz de bu yolda devam edince oğlumuz boğazı geçen en küçük otizmli, sayısız altın madalya kazanan sporcu haline geldi." ifadelerini kullandı.

Mandalı, otizimli ikizlerini yetiştirmekte yaşayacağı zorluk nedeniyle öğretmenliği bıraktığını ifade etti.

Baha Mandalı ise yüzme sporunu çok sevdiğini ve daha çok başarı kazanabilmek için annesi ve antrenörleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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