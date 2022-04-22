Otizmli Şükrü Mert Çelik, Aydın İl Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Otizmli Şükrü Mert Çelik, Aydın İl Şampiyonu oldu

22.04.2022 17:40
Otizmli Şükrü Mert Çelik, Aydın İl Şampiyonu oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

9 ay önce Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Spor Salonu'nda masa tenisiyle tanışan 11 yaşındaki Şükrü Mert Çelik, düzenlenen özel yarışmacılar yarışmasında Aydın il şampiyonu oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Çelik'in otizmli bireylerin başarabilecekleriyle ilgili örnek teşkil ettiğini belirterek sporcuyu tebrik etti.

Otizmle ilgili birçok çalışma yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, otizmli bireylerin sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyor. Açılan Otizm Spor Salonu'ndan birçok otizmli birey faydalanırken, otizmli bireyler kendi spor yeteneklerini de keşfediyor. Yeteneklerini keşfeden çocuklardan olan Şükrü Mert Çelik de Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği masa tenisi yarışmasında Aydın il birincisi oldu. Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu da olan Çelik, mutluluğunu ifade etti.

Diğer taraftan Otizm Spor Salonu'nda spor yapan birçok özel çocuk da Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği atletizm yarışmalarında dereceye girdi. Sporcuları tebrik eden Başkan Çerçioğlu ise yeni yetenekler keşfetmeye devam edeceklerini söyledi. - AYDIN

Otizmli Şükrü Mert Çelik, Aydın İl Şampiyonu oldu
Otizmli Şükrü Mert Çelik, Aydın İl Şampiyonu oldu
Otizmli Şükrü Mert Çelik, Aydın İl Şampiyonu oldu
Otizmli Şükrü Mert Çelik, Aydın İl Şampiyonu oldu
Otizmli Şükrü Mert Çelik, Aydın İl Şampiyonu oldu

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Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Otizm, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Otizmli Şükrü Mert Çelik, Aydın İl Şampiyonu oldu - Son Dakika


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