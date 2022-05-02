Otomobil sporcusu Vedat Ali Dalokay, Coppa Italia Turismo'da birinci oldu - Son Dakika
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Otomobil sporcusu Vedat Ali Dalokay, Coppa Italia Turismo'da birinci oldu

02.05.2022 11:16
Otomobil sporcusu Vedat Ali Dalokay, Coppa Italia Turismo'da birinci oldu

Otomobil sporcusu Vedat Ali Dalokay, İtalya'da Coppa Italia Turismo serisinin ikinci ayağında podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

Otomobil sporcusu Vedat Ali Dalokay, İtalya'da Coppa Italia Turismo serisinin ikinci ayağında podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu sezon Coppa Italia Turismo serisini takip eden AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası Super Grup ikincisi Vedat Ali Dalokay ile Demir Eröge, serinin ikinci ayağında Vallelunga Pisti'nde yarıştı.

Vedat Ali Dalokay, 40 otomobilin yer aldığı ve baştan sona büyük çekişmeye sahne olan ikinci yarışı, genel klasman ve TCR SEQ kategorisinde birinci sırada tamamlayarak, podyumda İstiklal Marşı'nı dinletti.

Takımın diğer sporcusu Demir Eröge ise genel klasmanda 8. ve TCR DSG kategorisinde ise üçüncü olarak podyuma çıktı.

Coppa Italia Turismo serisinin üçüncü ayağı, 27-29 Mayıs tarihlerinde Monza Pisti'nde koşulacak.

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Vedat Ali, Otomobil, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Otomobil sporcusu Vedat Ali Dalokay, Coppa Italia Turismo'da birinci oldu - Son Dakika


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