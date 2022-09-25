AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı

25.09.2022 19:20
AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı

Otomobil sporlarında AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak mücadelesi sona erdi.

Otomobil sporlarında AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak mücadelesi sona erdi.

Ülkü Park Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen 3. ayak mücadelesinde dünkü ilk yarışların ardından bugün maxi grupta 8, süper grupta ise 11 araç yer aldı.

Bugün koşulan ikinci yarışlarda süper grupta ilk 3 sıra Ümit Ülkü, Fatih Selim Göçer ve Ömer Şamlı'dan oluşurken, maxi grupta ilk 3 sırayı Turgut Konukoğlu, Zekai Özen ve Temel Çamlıdağ elde etti.

Süper grupta 3, maxi grupta 1 araç yarışı tamamlayamadı.

YORUMLAR
500
Düzce'deki off-road şenlikleri sona erdi Düzce'deki off-road şenlikleri sona erdi AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak heyecanı İzmir'de başladı AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak heyecanı İzmir'de başladı
Kaynak: AA

Tragger, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Bağcılar'da korkunç cinayet! Annesinin kafasını kesip balkondan atan genç evi yaktı
18:02 Galatasaraylı Icardi, boşanma davası açan eşi Wanda Nara için sosyal medyada olay bir anket başlattı: Açayım mı?
18:00 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş afişinin önünde poz vermesine Bahçeli'den tepki: Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı
17:54 Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı! Zehri 20 kişiyi birden öldürebilir
17:36 Belçika'da tavuklarla dolu kümesi kontrol eden adam gördüğü manzara karşısında şaşırıp kaldı!
17:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkındaki konuşmasında Babacan'ı eleştirdi: Sen ne yapabilirsin?
17:07 Jorge Jesus'un planı Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak!
16:59 İskenderun'da ölen kadının mezar taşında yazan söz, okuyanları düşündürdü
16:42 Ortak noktayı zor bulacaklar! Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası bölüşülecek mal varlığı ortaya çıktı
16:30 AK Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Altılı masa Kılıçdaroğlu'yla beraber değil ama biz, onunla beraberiz, aday ol kardeşim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 19:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement