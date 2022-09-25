Bugün koşulan ikinci yarışlarda süper grupta ilk 3 sıra Ümit Ülkü, Fatih Selim Göçer ve Ömer Şamlı'dan oluşurken, maxi grupta ilk 3 sırayı Turgut Konukoğlu, Zekai Özen ve Temel Çamlıdağ elde etti.

Kaynak: AA

Tragger, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.