İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilecek yarış 5,8 kilometre uzunluğundaki Kınık-Köseler yolunda koşulacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak - Son Dakika

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