AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak - Son Dakika
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AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak

31.08.2022 12:02
AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak

Otomobil sporlarında AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı 4 Eylül Pazar günü İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilecek.

Otomobil sporlarında AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı 4 Eylül Pazar günü İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilecek.

İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilecek yarış 5,8 kilometre uzunluğundaki Kınık-Köseler yolunda koşulacak.

Toplam 4 kategoride 30 sporcunun yer alacağı yarışta katılımcılar 3 çıkış gerçekleştirecek.

Saat 12.00'de başlayacak yarış, saat 18.00'de Kınık Meydanı'nda gerçekleştirilecek ödül töreni ile son bulacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak - Son Dakika
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