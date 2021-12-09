Otomobil sporlarında Ümit Ülkü'nün 11. şampiyonluk gururu

Otomobil sporlarında 2021 Türkiye Pist Şampiyonası Süper Grup'ta birinciliğe ulaşan Ümit Ülkü, 2'si tırmanma olmak üzere 11. şampiyonluğunu elde etti.

Ülkü Motorsport'tan yapılan açıklamada, 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 5. ve son ayak mücadelesinin geçen hafta sonu Körfez Yarış Pisti'nde yaşandığı hatırlatıldı. Şampiyonada birinciliği elde eden Ümit Ülkü'nün 9. pist şampiyonluğuna ulaştığı, Ülkü'nün Tırmanma Şampiyonası'nda da 2 birinciliği olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümit Ülkü, Süper Grup'ta lider durumda gittiği Kocaeli'de 2021 sezonu şampiyonluğunu elde ettiğini hatırlatarak, "Bu şampiyonlukta emeği geçen Ülkü Motorsport ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm pilot arkadaşlarımı da mücadelelerinden ötürü kutluyorum." ifadelerini kullandı.