Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda planlar Avrupa Şampiyonası'na göre yapılıyor - Son Dakika
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Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda planlar Avrupa Şampiyonası'na göre yapılıyor

18.08.2022 11:54
Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda planlar Avrupa Şampiyonası'na göre yapılıyor

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, 2023'te Sırbistan'ın ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, 2023'te Sırbistan'ın ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

Hazırlıklarını Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde sürdüren milli takım, günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Başantrenör Mesut Sevim, AA muhabirine, Aksaray'da kamp merkezinde bir haftalık kampa girdiklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası öncesinde Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını, orada iyi bir derece elde etmek istediklerini belirten Sevim, şöyle konuştu:

"Genç bir kadroya sahibiz. Ülke olarak bronz ligdeyiz. Burada da mücadele edeceğiz. Bu müsabakalar için de çalışıyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gelişim kampları düzenleyip, sporcularımızın seviyesini yükseltmek istiyoruz. Oyuncularımızı mental ve fiziki olarak bu yarışmalara hazırlamak istiyoruz. Kampımızda 20 oyuncumuz var. Günde çift antrenman yapıyoruz. Yoğun şekilde antrenmanlarımız devam ediyor."

"Hedeflerimiz çok büyük"

Türkiye'yi bu branşta hak ettiği yere getirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Sevim, "Bu bağlamda hedeflerimizi belirledik. 2023 Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece elde etmek istiyoruz. Ülkemizi dünyada oturarak voleybolda söz sahibi yapmak istiyoruz. Hedeflerimiz çok büyük. Basamak basamak ilerleyeceğiz. İlk olarak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanmak istiyoruz. Tabii ki tüm ülkeler de aynı şeyi istiyor. İnşallah altın madalya nasip olur." ifadelerini kullandı.

İlke Naz: "Milli formayı taşımak bizim için büyük bir gurur"

Milli sporcu İlke Naz Hoş ise kamp sürecinin çok yoğun geçtiğini dile getirdi.

Günde çift antrenman yaptıklarına değinen İlke Naz, "Oturarak voleybol çok güzel bir spor. İnsanların öz güveni artıyor, hele ki bizim gibi engelli olanların. Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah güzel bir derece elde edeceğiz. Bu milli formayı taşımak bizim için büyük bir gurur. İnşallah Türk bayrağımızı göndere çektireceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda planlar Avrupa Şampiyonası'na göre yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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