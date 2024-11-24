Oturarak Voleybolda Tarihi Şampiyonluk - Son Dakika
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Spor

Oturarak Voleybolda Tarihi Şampiyonluk

Erkek Milli Takım, Avrupa Şampiyonası B'de namağlup şampiyon oldu. Gelecek yıl A kategorisinde mücadele edecek.

24.11.2024 21:16
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Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son günde milliler, Büyük Britanya ve Fransa ile oynadığı maçları 3-0'lık skorlarla kazandı.

Şampiyonada 6'da 6 yapan ay-yıldızlı takım, birincilik kupasını sahibi oldu.

Organizasyonu Hollanda ikinci, Fransa üçüncü, Büyük Britanya dördüncü, Gürcistan beşinci, Litvanya altıncı ve Çekya yedinci sırada bitirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, AA muhabirine, namağlup şekilde şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası A kategorisinde mücadele edeceklerini anlatan Aslandaş, "Oturarak voleybol bir yıl önce bize bağlandı. Hızla oturarak voleybol örgütlenmesine ve çalışmalarına başladık. Tüm Türkiye'de sporcu taramalarını başlattık. Önümüzdeki günlerde antrenör eğitimlerini tamamlayacağız. Öncelikle ligi daha güçlü ve etkin bir hale getirmeyi ve kulüpleşmeyi artırmayı hedefliyoruz. Çünkü hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda oturarak voleybol branşında ülkemizi temsil etmek." diye konuştu.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Aziz Hopyar da kazandıkları önemli başarıyla ilgili, "Şampiyon olarak buraya gelmiştik ve şampiyon olarak devam etmek istiyorduk. Onu da burada kanıtladık. Bu tesadüf değil bu bir başarı öyküsü. Bu takım çok kamp yaptı, Karaman kampı bize çok uğurlu geldi. Tüm oyuncularımı, federasyonumuzu, teknik ekibimizi kutluyorum. Bugün kızımın ve eşimin doğum günü, bu şampiyonluk onlara armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Fransa, gelecek sene Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A kategorisine doğrudan mücadele etme hakkı elde etti.

Kaynak: AA

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