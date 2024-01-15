Fatih Terim\'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra uzun süre takım çalıştırmayan ve Yunanistan takımı Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'in maç önü oyuncularıyla yaptığı toplantı ortaya çıktı.

"HOCAM YİNE AYNI"

Hırsı ve sert mizacıyla bilinen deneyimli antrenörün yeni takımına da aynı şekilde konuşma yaptığını gören kullanıcılar, "Hocam yine aynı" şeklinde yorumlarda bulundu.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Yunanistan Süper Ligi'nin 18. haftasında AEK ile Panathinaikos'un karşı karşıya geldiği derbi maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

İşte Terim'in o anları;