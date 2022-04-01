Özalp'te "Takımını Kur, Kupayı Kazan" turnuvası - Son Dakika
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Özalp'te "Takımını Kur, Kupayı Kazan" turnuvası

01.04.2022 16:28
Özalp'te "Takımını Kur, Kupayı Kazan" turnuvası

VAN (İHA) – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özalp Meslek Yüksekokulu Öğrenci Danışma Merkezi ve Kalite Komisyonu tarafından "Takımını Kur, Kupayı Kazan" voleybol turnuvası düzenlendi.

VAN (İHA) – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özalp Meslek Yüksekokulu Öğrenci Danışma Merkezi ve Kalite Komisyonu tarafından "Takımını Kur, Kupayı Kazan" voleybol turnuvası düzenlendi.

8 takımın mücadele ettiği turnuva, Özalp Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesinin spor salonunda gerçekleştirildi. Çok sayıda izleyicinin katılım sağladığı turnuvanın final mücadelesinde Bilgisayar Bölümü 2. Sınıf ve Muhasebe Bölümü 2. Sınıf Karma Takımı ile Tıbbi Laboratuvar Bölümü 2. Sınıf Takımı karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele edilen maçta Bilgisayar Bölümü 2. Sınıf ve Muhasebe Bölümü 2. Sınıf Karma Takımı turnuvanın birincisi oldu. Tıbbi Laboratuvar Bölümü 2. Sınıf Takımı ikinci olurken, Tıbbi Laboratuvar Bölümü 1. Sınıf Takımı ise üçüncü oldu.

Düzenlenen kupa töreninde bir konuşma yapan Özalp Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Özlem Orunç Kılınç, okul öğrencileri arasında birlik ve beraberlik şuuru oluşturmak, oyuncular arasında sevgi, saygı ve takımdaşlık bilincini oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Bölümler arası birlikteliği geliştirerek, maçlarda öğrencilerimizin spor kültürüyle beraber hoş ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamayı amaçladık. Okulumuzda kültürel ve sportif faaliyetlere yönelik gayret göstermeye çalışıyoruz. Sporun dostluk, centilmenlik, saygı ve kardeşlik olduğuna inanarak turnuvaya katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Turnuva maçları için spor salonunu tahsis ederek beden eğitimi öğretmenlerini görevlendiren Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Abi'ye teşekkür ediyorum. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Törende birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara kupaları verildi. - VAN

Özalp'te Takımını Kur, Kupayı Kazan turnuvası
Özalp'te Takımını Kur, Kupayı Kazan turnuvası
Özalp'te Takımını Kur, Kupayı Kazan turnuvası

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilgisayar, voleybol, Özalp, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özalp'te 'Takımını Kur, Kupayı Kazan' turnuvası - Son Dakika


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