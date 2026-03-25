Ozan Kabak'ın Doğum Günü Kutlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ozan Kabak, A Milli Takım kampında 26. yaşını kutladı, Romanya maçı için umutlu konuştu.

26 yaşına giren milli futbolcu Ozan Kabak'ın doğum günü, A Milli Takım kampında kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki doğum günü kutlamasına TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Kutlama sırasında takım arkadaşlarına hitaben konuşma yapan Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle ayrı kaldığı milli takıma yeniden döndüğü için memnuniyet duyduğunu, yarın oynanacak Romanya maçını kazanarak Dünya Kupası finallerine yaklaşmanın en büyük arzusu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 23:03:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.