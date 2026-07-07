Ozan Sol Muğlaspor'a Geri Döndü - Son Dakika
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Ozan Sol Muğlaspor'a Geri Döndü

Ozan Sol Muğlaspor\'a Geri Döndü
07.07.2026 18:38
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Muğlaspor, Ozan Sol ile anlaşarak transferde önemli bir hamle yaptı. Deneyimli futbolcu, tekrar yeşil-beyazlı formayı giyecek.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, transfer çalışmalarını sürdürürken, uzun süredir gündeminde yer alan Muğlalı deneyimli futbolcu Ozan Sol ile anlaştı.

Son olarak Sarıyer forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulüple yapılan görüşmelerin ardından kendisini yeşil-beyazlı renklere bağladı. TFF 1. Lig'de kalıcı olmayı ve üst sıraları hedefleyen Muğlaspor, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katarak önemli bir transfer gerçekleştirdi. Muğla doğumlu olan Ozan Sol, futbol kariyerine 2004-2010 yılları arasında Muğlaspor altyapısında başladı. Profesyonel futbol yaşantısına da yeşil-beyazlı ekipte adım atan deneyimli oyuncu, daha sonra Altınordu, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Çorum FK formalarını giydi. Kariyerinde özellikle Bodrumspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Ozan Sol, 74 maçta 45 gole imza attı.

Uzun yılların ardından altyapısından yetiştiği kulübe dönen Ozan Sol, transferin resmiyet kazanmasının ardından şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar sonra Muğlaspor formasını tekrar giyecek olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu arma benim için her zaman çok özel oldu. Şimdi yeniden bu büyük camianın bir parçası olmak, çocukluk hayallerime geri dönmek gibi. Sahada mücadelemle, terimin son damlasına kadar bu formanın hakkını vermek için çalışacağım. Bana güvenen başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik ekibimize ve büyük Muğlaspor taraftarına teşekkür ediyorum." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ozan Sol, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Sol Muğlaspor'a Geri Döndü - Son Dakika

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