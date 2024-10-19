Ozan Tufan: Gol atabilseydim daha güzel olurdu

Spor

- Ozan Tufan: "Son pozisyonda gol ile süsleyebilseydim daha güzel olabilirdi"

TRABZON - Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Başakşehir karşısında ilk yarıda kendini gösteremediğini, ikinci yarıda ise ön plana çıktığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın başarılı futbolcusu Ozan Tufan, elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını dile getirerek, "Camiamızın ve hocamızın beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Konya maçından sonra yaşadığım sakatlık, Başakşehir maçı için de oynaman zor dediler ama futbolda her şey var. Acılara katlanıyoruz. Göğüs geriyoruz. Takım için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün oyun biraz bire bire dönüştüğü için kendimi çok gösteremediğimi düşünüyorum ama ikinci yarıda oyun biraz daha açıldı. Git gele döndüğü için benim sevdiğim durumlara geldi. Öyle olunca ben daha ön plana çıktığımı düşünüyorum. Son pozisyonda bir gol ile süsleyebilseydim daha güzel olabilirdi ama önemli olan 3 puandı. Bugün o moral ve motivasyonu kazandığımız için mutluyum. Bundan sonraki dönemde de inşallah bu şekilde devam eder diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.