Ozan Tufan: Hedefimiz Türkiye Kupası - Son Dakika
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Ozan Tufan: Hedefimiz Türkiye Kupası

Ozan Tufan: Hedefimiz Türkiye Kupası

Trabzonspor'un Ozan Tufan'ı, yeni sistemle Türkiye Kupası'nda başarı hedeflediklerini açıkladı.

25.03.2025 17:09
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Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, teknik direktör Fatih Tekke'nin sistemi üzerine yoğunlaşıp daha iyi skorlar almak istediklerini belirterek, kendilerini için en gerçekçi hedefin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yeniden başladı. Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Fatih Tekke ile birlikte yeni bir sisteme geçtiklerini belirten Tufan, "Kısa sürede Başakşehir maçında da bunu uygulamaya çalıştık. Hocamızın bizden istediklerini tam anlamıyla sahaya yansıtamasak da, zaman zaman uyguladığımızda skoru lehimize çevirebildik. Antrenmanlarda daha fazla çalışarak, daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Saha içinde oyunun kontrolünü elimize aldık ve yaptığımız son toplantıda olumlu dönüşler aldık. Bu da bizi mutlu etti. Önümüzdeki dönemde sistemin üzerine daha fazla yoğunlaşıp, daha iyi skorlar elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarın beklentisinin farkındayız"

Bu sezon hem kendisi hem de takım adına inişli çıkışlı bir performans sergilediklerini aktaran Tufan, "Takım olarak zor bir sezon geçiriyoruz. Dalgalı bir performansımız oldu ve taraftarın beklentisinin farkındayız. Bunları düzeltmek bizim elimizde. Kendi adıma yeterli olmadığımın farkındayım ve daha iyisini göstermek zorundayım. Önemli olan Trabzonspor'un üst sıralarda yer alması. Geç bir deplasman galibiyeti aldık, bu üzücüydü. Ancak iyi bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz. Milli takım hayalim var ve tekrar o formayı giymek istiyorum. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

"Baskımızı anlamaları kolay değil"

Eleştirilerin normal olduğunu vurgulayan Ozan Tufan, "Bunları daha önce de yaşadım. İlk defa yaşamıyorum. Önemli olan bu süreci tersine çevirebilmek. Kötü ve iyi oynadığım maçlar oldu. Eleştiriler doğal, ben de iyi performans sergilemek istiyorum. Sezon boyunca takım olarak istikrarlı olamadık, hoca değişiklikleri yaşadık. Her hocanın farklı bir bakış açısı var ve hepsine saygım sonsuz. Şu an Fatih Tekke ile çalışıyoruz ve saha içi dizilişimizle, baskı ve pres anlayışımızla rakiplerin bizi kolay çözeceğini sanmıyorum. Birden fazla sistem üzerinde çalışıyoruz ve her gün gelişmeye devam ediyoruz. Önümüzün açık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Hocamız nerede görev verirse orada oynarım"

Farklı mevkilerde görev almasıyla ilgili konuşan deneyimli futbolcu, "Her hocanın farklı talepleri oluyor. Sağ bekte başladım, orta saha, sağ açık ve şimdi forvete daha yakın oynuyorum. Ancak mevkinin önemi yok, önemli olan takımın başarısı. Benim istatistiklerim beni mutlu eder ama takımın istatistikleri taraftarı mutlu eder. Bu yüzden hocamız nerede görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım" dedi.

"Kaybetmeye tahammülümüz yok"

Sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını belirten Tufan, "Bizim de hedefimiz herkes gibi şampiyonluktu. Kupa da önemli bir hedefimizdi ancak ligde aldığımız olumsuz sonuçlar bunu başarmamıza engel oldu. Bu yüzden üzgünüz. Ancak kalan süreçte öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası. Ligde ise kalan maçları kazanarak en iyi noktaya ulaşmak istiyoruz. Kaybetmeye tahammülümüz olmayan bir dönemdeyiz. Takım içinde bunu konuşuyoruz ve en büyük hedefimiz kupayı kazanmak" şeklinde konuştu.

"Stoperde görev alacağımı sanmıyorum"

Göztepe maçı öncesinde sakat oyuncuların durumu hatırlatıldığında Ozan Tufan, "Şu anda net bir şey belli değil. Sistem üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Görev verilirse en iyisini yapmaya çalışırım. 'Ozan hem ileride hem geride oynuyor' algısı var ama ben nerede oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Ancak stoperde görev alacağımı sanmıyorum" cümlelerine yer verdi.

"Kilo ile ilgili eleştiriler gerçeği yansıtmıyor"

Fiziksel durumu hakkında gelen eleştirilere de değinen Tufan, "Kilo ile ilgili eleştiriler oluyor ama ben gayet iyi durumdayım. Burada düzenli testler ve antrenman programları uygulanıyor. Eğer böyle bir sıkıntım olsaydı zaten gerekli cezalar verilirdi. Gayet fitim ve formdayım" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ozan Tufan: Hedefimiz Türkiye Kupası - Son Dakika

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