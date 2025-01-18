Ozan Tufan'ın Maskesi Öne Çıktı - Son Dakika
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Spor

Ozan Tufan'ın Maskesi Öne Çıktı

Ozan Tufan\'ın Maskesi Öne Çıktı

Trabzonspor, Sivasspor maçı öncesi antrenmanda Ozan Tufan'ın özel maskesi dikkat çekti.

18.01.2025 18:38
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü Sivasspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanda Ozan Tufan'ın maske detayı dikkat çekti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Ozan Tufan'ın maske detayı

Ozan Tufan, Sivasspor maçı hazırlıkları sırasında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Antrenmanda takım arkadaşı Okay Yokuşlu ile çarpışan Tufan'ın burnunda küçük bir kırık oluşmuştu. Hızla tedavi altına alınan Ozan Tufan için özel bir maske hazırlanmıştı. Bugün yapılan antrenmanda ise Tufan'ın maskesine yaptığı detaylar dikkat çekti.

Maskeyi bordo-mavi renklere boyatan Ozan Tufan, maskesinin bir tarafına forma numarası olan 11'i diğer tarafına ise eşi Rojin ve oğlu Aren Kuzey'in baş harfleri olan RA yazdırdı. Ozan'ın, Sivasspor maçında ise sahaya çıkmasına engel bir durum bulunmuyor.

Trabzonspor, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ozan Tufan'ın Maskesi Öne Çıktı - Son Dakika

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