Ozan Tufan'ın Sağlık Durumu Açıklandı

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Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Ozan Tufan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi. - TRABZON