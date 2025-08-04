Ozan Tufan kendisine "Kilolusun" diyenlere videolu cevap verdi

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu çalışmalarını sürdüren Trabzon spor'da 30 yaşındaki milli futbolcu Ozan Tufan'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

ELEŞTİRİLERE VİDEOLU CEVAP

Ozan Tufan, fiziğine yapılan 'Kilolusun' eleştirilerine spor salonundan yaptığı paylaşımla cevap verdi. Yıldız oyuncu, yaptığı paylaşıma gülücük emojisi koyarak kendisini eleştirenlere gönderme yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Milli futbolcu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 41 maçta 5 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.