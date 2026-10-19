Ozan Tufan, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta ilk golü attı - Son Dakika
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Ozan Tufan, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta ilk golü attı

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Ozan Tufan, Trabzonspor\'un Beşiktaş\'ı 2-0 yendiği maçta ilk golü attı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Maçın ilk golünü atan Ozan Tufan, zor geçen mücadelede taraftar önünde üç puan almanın ve gol atmanın kendisini mutlu ettiğini, takım olarak büyük özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada bordo-mavililerin ilk golünü kaydeden Ozan Tufan, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek takım olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada bordo-mavili ekibin ilk golünü kaydeden Ozan Tufan, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelenin zor geçtiğini belirten Ozan Tufan, "Gerçekten zor bir mücadele idi. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Çok pozisyon da verdik, bunların üzerine çalışacağız. Daha iyi olabilmek için kendimizi geliştireceğiz. Ama önemli olan taraftarımızın önünde üç puanı alabilmekti. Bunun için çok mutluyuz. Benim bu maçta gol atmam beni ayrıca mutlu etti. Gerçekten büyük bir emek veriyoruz. Büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Benim kırılma anında attığım golden dolayı ayrıca çok mutluyum" dedi.

"Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı"

Kariyerinde en fazla gol attığı takımın Beşiktaş olmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Ozan Tufan, "Maçtan sonra da söylediler. 6 gol oldu sanırım. Gerçekten tesadüf gibi. Ama bu özel hazırlandığım bir şey değil. Sonuçta her maça nasıl konsantre oluyorsam bu maça da öyle konsantre oldum. Bugün de doğru anda doğru yerde oldum ve gol geldi. Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı tabii" ifadelerini kullandı.

"Fabinho tecrübesi ve karakteriyle bize yardımcı oluyor"

Hafta içinde suni çimde oynadıkları karşılaşmanın ardından bazı oyuncularda yorgunluk bulunduğunu belirten Ozan Tufan, takımın oyun anlayışı ve orta sahadaki isimlerin katkısına ilişkin ise şunları söyledi:

"Hafta içinde suni çimde oynadığımız bir maç vardı. Bazı oyuncularda, bende dahil olmak üzere yorgunluklarımız vardı. Normalde her maçımızı yüksek pres ve şiddetle oynamaya çalışıyoruz ama maçın geneline baktığımız zaman karşılama ve bekleme üzerine geçti. Bizim de çok önemli isimlerimiz var orta sahada. Bunlardan biri de Fabinho. Gerçekten tecrübesi ve karakteriyle bize çok yardımcı oluyor. Bizi ayakta tutuyor diyebilirim. Biz de takıma orta saha dinamiği olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Amacımız doğru ve iyi futbol oynayabilmek, bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum."

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigTrabzonsporOzan TufanBeşiktaşSporSon Dakika

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