Özbek: Barış Alper\'i satmayız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Suudi Pro Ligi takımlarından Neom SC'nin Barış Alper Yılmaz için resmi teklifte bulunmasına ilişkin, "Başta koyduğumuz proje; başarılı kadroyu korumak ve eksik yerlere takviye yapmaktı. Bugüne geldiğimizde Galatasaray başkanının 'Futbolcuya transfer teklifi var, o zaman onu satalım' gibi bir tutumu olamaz. O zaman projenin bir anlamı kalmaz" dedi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile bir teknoloji firması arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Özbek, imzaların atılmasının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk olarak erkek basketbol takımının yeni sezon hedeflerinden bahseden Başkan Özbek, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu sezon yepyeni hedefler için mücadele edecek. Dün FIBA başkanıyla yaptığım görüşmede de Galatasaray'a verdikleri önemi bir kez daha gördüm. Önümüzdeki dönemde yapacağımız tesisleşme çalışmalarıyla basketbol şubesine de en iyi olanakları sunacağız" diye konuştu.

"Geçen sene yaptığımız sponsorluk anlaşmalarının çok üzerine çıkacağımızı düşünüyorum"

Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmalarında geçen sezondan da daha iyi noktaya geleceğini belirten Dursun Özbek, "Geçen sezon sponsorluk anlaşmalarımızın toplamı yaklaşık 80 milyon Euro'ydu. UEFA kriterleri çerçevesinde sponsorluk anlaşmaları bu kriterlerde yapmak son derece önemli. Bu gelirin yüzde 80'ini takım harcamalarında kullanabiliyorsunuz. Bu sene yüzde 70'e düştü. Çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sene yaptığımız sponsorluk anlaşmalarının çok üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Bu sene Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Sponsorluk anlaşmalarına hız vermiş durumdayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Barış Alper sevdiğimiz, önemli bir oyuncumuz"

Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek isteyen Suudi Arabistan ekibi Neom SC'nin ilgisine ilişkin gelen soru üzerine Başkan Dursun Özbek, şunları dile getirdi:

"Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı da çok büyük. Net olarak şunu ifade etmekteyim ki Galatasaray Başkanı olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim. Sezon başında plan yapıyorsunuz, sezonun ortasında planları uygulamaya koyup, sezon sonunda da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyorsunuz. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru artık bizim Avrupa'da oynayacağımız kesinleşmişti. Dolayısıyla bizim başarı çıtamız Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve bunun için bir kadro planlaması yaptık. Bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden birisi geçen sezon Galatasaray'a büyük katkı vermiş oyuncuları sistemin içinde tutmak. Hiçbir zaman yeni bir takım kurmak hedefimiz değildi. Hedefimiz, mevcut başarılı kadroyu korumaktı. Bunun en büyük göstergesi de Osimhen transferiydi. Osimhen'i Galatasaray bütün gücünü kullanarak transfer etmiştir ve Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük transferini realize etmektir. Bunun amacı başta koyduğumuz projeydi. Başta koyduğumuz proje; başarılı kadroyu korumak ve eksik yerlere takviye yapmaktı. Leroy Sane böyle geldi. Osimhen bu kadronun olmazsa olmaz parçası olduğu için Galatasaray kendisini transfer etti. Bugüne geldiğimizde Galatasaray başkanının 'Futbolcuya transfer teklifi var, o zaman onu satalım' gibi bir tutumu olamaz. O zaman yaptığımız projenin bir anlamı olmaz."

"Kaleci transferi gündemimizde, çalışmalarımız devam ediyor"

Kaleci transferi için çalışmaların devam ettiğini de aktaran Başkan Özbek, "Kaleci transferi de gündemimizde olan bir konu. Çalışmalarımız devam ediyor. Orada biraz hesaplamadığımız bir şey oldu. Çünkü ben bu sene de Fernando Muslera ile devam edeceğimizi düşünüyordum. Kalması için ısrarcı olmuştum fakat haklı sebeplerle kendisi gitti. Bu durum bizi kaleci transferine itti. Kaleci transferi için çalışmamız biraz daha geç başladı. Arkadaşlarımız bütün gücüyle bu transferi tamamlamak istiyor" ifadelerini kullandı.

"McCollum döndüğü için çok sevindim"

Tecrübeli basketbolcu Errick McCollum'un yeniden Galatasaray'a dönmesini de değerlendiren Dursun Özbek, "McCollum takımımıza döndüğü için çok sevindim. Daha önceki başkanlık dönemimde de EuroCup şampiyonluğu kadromuzda da vardı. Bundan sonra da inanıyorum ki bize katkı verecek" cümlelerine yer verdi.

"TFF'nin konuyu reddetmesinden etkileneceğimizden düşünmüyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Kulüpler Birliği tarafından önerilen yeni yabancı kuralı isteğini reddetmesiyle alakalı Dursun Özbek, "Kulüpler Birliği'nde öyle bir çalışma yapıldı ve TFF kabul etmedi. Bizim hazırlıklarımız her iki yönde de çıkacak karara göreydi. TFF'nin bu konuyu reddetmesinden etkileneceğimizi düşünmüyorum. Mevcut şekilde devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL