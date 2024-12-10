Özbek'ten MHK ve TFF'ye Sert Eleştiriler

Spor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) görevini yapamadığını belirterek, "Merkez Hakem Kurulu'nun tavrı ve tutumu Galatasaray açısından kabul edilemez" dedi.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapıldı. Zirveye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da katıldı. Başkan Özbek, organizasyonun ardından basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"MHK'nın tavrı ve tutumu Galatasaray açısından kabul edilemez"

Sivasspor maçında Rey Manaj'ın, sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faulün ardından yaşananlara ilişkin konuşan Dursun Özbek, "Neticede bir milli sporcu. TFF'nin 'Geçmiş olsun' mesajı yeterli mi? Elbette insani olarak bu mesajı yayımlamak lazım. Bu olayın nasıl oluştuğuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle gece geç saatlerde maçtan sonra yapılan açıklamalar ve MHK Başkanı'nın yaptığı açıklamalar dikkate değer. Bir şey dikkatinize geldi diye düşünüyorum. Bütün Türkiye'nin kabul ettiği herkesin mutabık olduğu bir faul sonrası, maksatlı olarak yapılan bir hareket ifade ederken MHK saçma sapan açıklamalar yaptı. Sen burada gördüğünü net olarak açıklamak zorundasın. Böyle eğilip bükülüp işi sulandırması bizim hoşumuza gitmedi. Daha önceki açıklamalarımızda da ifade ettiğimiz gibi Merkez Hakem Kurulu görevini yapamıyor. Sadece Galatasaray-Sivasspor maçı değil, işin bütününe girdiğiniz zaman orada çok net olarak görürsünüz. Bir hakem fiyaskosu. Merkez Hakem Kurulu'nun tavrı ve tutumu Galatasaray açısından kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Yayıncı kuruluşa mesajım şu; adil olun, ticari kaygıyla görüntülerle oynamayın"

Yayıncı kuruluşa da sert eleştirilerde bulunan Özbek, "Burada yayıncı kuruluşa da bir şey söylemek istiyorum. Yayıncı kuruluş da bütün maçlarda aleyhimize olan hareketleri farklı bir boyutta gösteriyor farklı açılardan gösteriyor, lehimize olan hareketleri başka açılardan göstererek bir eyyamın peşinde. Bunu ticari kaygıyla mı yapıyorlar, nasıl yapıyorlar? Bilmiyorum. Bu konuda arkadaşlarım çalışıyor. Yayıncı kuruluşa çok kısa sürede bu yaptıklarının nasıl bir büyük bir hata içerdiğini ifade edecek şekilde bir dosya hazırlıyoruz. Kendilerine vereceğiz. Yayıncı kuruluşun bundan sonraki hareketlerinde de çok dikkatli olması lazım. Çünkü VAR'a gönderilen görüntüler onlar tarafından gönderiliyor, bizim seyrettiğimiz görüntüler de onlar tarafından. İş işten geçtikten sonra, hareketten 10 dakika geçtikten sonra onu göstermenin bir manası yok. Kamuoyunun bilgi sahibi olması için zamanında, anında, tarafsız bir şekilde görüntülerin yayınlanması lazım. Buradan yayıncı kuruluşa mesajım şu; adil olun, ticari kaygıyla görüntülerle oynamayın" diye konuştu.

"Rakip takıma bir şey söylüyoruz, cevap TFF Başkanı'ndan geliyor"

Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığının ardından sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'ün yaptığı açıklamalara verdiği yanıtla ilgili, "Seviyesi ve konuşma tarzı itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün ikinci başkanına, Fenerbahçe Kulübü'nün asbaşkanının böyle şeyler söylemesi kabul edilemez. Haddine değil. Türk futbolu olarak tuhaf bir duruma geldik. Rakip takıma bir şey söylüyoruz, cevap TFF Başkanı'ndan geliyor. TFF Başkanı savunmaya çalışıyor. Bugün Galatasaray'ın gündeminde yapılan hakem hataları ve federasyon başkanının şahsımı tehdit etmesi var. Bir bakıyorsunuz rakip takım ortaya çıkıyor. Gündemi değiştirmek için çeşitli söylemlerde bulunuyor. İkinci başkanıma laf ediyor. Bunlar kabul edilemez" cümlelerine yer verdi.

"TFF Başkanı'nın, MHK Başkanı'yla ilgili söylemden çok eyleme geçmesi lazım"

MHK'nin yanlış yönetildiğini söyleyen Özbek, "Bir bakıyorsunuz TFF Başkanı çıkıyor ve 'Hakemler bana komplo kuruyor ve operasyon çekiyor' diye yayın yapıyor. Sen başkan değil misin? Sen yönetiyorsun. Senin Merkez Hakem Kurulun. Sayın Başkan, gereğini yapman lazım. Öyle komplo kuruyorlar gibi söylemlerle gündemi değiştirmeye çalışmayalım. Yapılan hareketlerin Türk futboluna etkisi çok büyük. Herkes bundan etkileniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanın, kendisine komplo kurduğunu iddia ettiği Merkez Hakem Kurulu Başkanıyla ilgili söylemden çok eyleme geçmesi lazım. 'Gerekeni yapması lazım' diye düşünüyorum" dedi.

"Türkiye Futbol Federasyonu, şahsımı bir kamu televizyonunda tehdit etmiştir"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisini televizyon yayınında tehdit ettiğini ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu duruma sessiz kaldığının altını çizen Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu şahsımı bir kamu televizyonunda tehdit etmiştir. 85 milyon kişi bunu dinledi, gördü. Bir arkadaşım hariç başka kimseden ses yok. Galatasaray da Kulüpler Birliği Vakfının önemli bir üyesi. Galatasaray'ın Kulüpler Birliği Vakfındaki katkıları tartışılmaz. Orada başkanlık yapmış bir kişiyim. Ne Kulüpler Birliği Vakfı ne de üyeleri şahsımı arayıp bir 'Geçmiş olsun' mesajında bulunmadı. Peki geçmişte ne oldu? Hatırlarsanız Ankara'da bir futbol hakemimiz, bir başkan tarafından yumruklandı ve çenesi kırıldı. Yine aynı vakıfta aynı yönetim varken yumruk atan sayın başkana (Faruk Koca) 'Geçmiş olsun ziyaretine gidelim.' dendi. Mani olduk. 'Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bir hakem yumruk yemiş. Geçmiş olsuna gideceksek ona gitmemiz lazım.' diye engelledim de biz ondan sonra doğrusunu bulduk. Önce hakeme gittik. Sonra da Faruk Başkanı ziyarete. Şimdi böyle bir yönetimin içindeyiz. Bu mesajımda da artık bu birliğin gerektiği şekilde yönetilmesi, gerektiği şekilde Türk futboluna fayda üretmesinin artık zamanı gelmiştir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık lafın bittiği yerdeyiz. Federasyon ne yapacaksa yapsın. Sadece söylemle değil kafasında ne varsa yapsın. 'Hakemler bana operasyon çekti' diyor. Gereğini yap kardeşim. Kulüpler Birliği Vakfı'na mı devredilecek? Merkez Hakem Kurulu'nu, devret kardeşim. Onun için artık sözün sonuna geldik. Bundan sonra artık konuşmak yerine eylemde bulunmakta fayda var." - İSTANBUL