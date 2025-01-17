Özdeş: Her Maçı Final Gibi Görüyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Özdeş: Her Maçı Final Gibi Görüyoruz

Özdeş: Her Maçı Final Gibi Görüyoruz

Ankaragücü'nün teknik direktörü, eksiklikleri tamamlayarak yarışta iddialı olmak istediklerini belirtti.

17.01.2025 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Eksikliklerimizi tamamlayarak bu yarışın iddialılarından olmak istiyoruz. Her maçı final olarak görüyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, açıklamalarda bulundu. Özdeş, "Oyuncularım önemli bir maçı kazandılar. Şimdi önümüzde Erzurumspor maçı var. İki gün sonra da o maça hazırlanmaya başlayacağız. Şanlıurfaspor oyuncularını da kutluyorum. Onlar da centilmence mücadele ettiler. Taraftarlarını ve tribünlerini de kutluyorum. 'Hoş geldiniz' diye tezahürat yaptılar. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız kaosu düşünürsek, ülke futbolunun ihtiyacı olan şey budur. Şimdi ligin ikinci yarısında performanslar çok önemli ve değerlidir. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız olacak. Bir tane arkadaşımız aramıza katıldı. Eksikliklerimizi tamamlayarak bu yarışın iddialılarından olmak istiyoruz. Her maçı final olarak görüyoruz. Bu galibiyeti camiamıza armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Kemal Özdeş, Ankaragücü, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özdeş: Her Maçı Final Gibi Görüyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 02:06:12. #1.11#
SON DAKİKA: Özdeş: Her Maçı Final Gibi Görüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.