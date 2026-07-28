Özel Gençler Madalyalarını Aldı

Aydın'da özel gençlerin gelişimine destek olunması amacıyla yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi çerçevesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından özel bireylere yönelik yürütülen antrenman çalışmalarında birinci ayını tamamlayan özel çocuklar madalyalarına kavuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi, Aydın'da da yoğun katılımla devam ediyor. Aydın genelindeki özel gençlerin ve çocukların gelişimine destek olmak amacıyla yürütülen projede, Aydınlı özel çocuklar tenis, badminton, hemsball, yüzme gibi birçok spor branşında aldıkları eğitim ile doyasıya eğleniyor. Bu kapsamda yüzme branşında eğitimlerini sürdüren özel çocuklar, birinci ayını tamamladı. Antrenmanlarında birinci ayını tamamlayan çocuklar için ödül töreni gerçekleştirildi. Törende özel çocuklara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yaz Spor Okulları kapsamında, Bakanlığımızın 'Mutlu Çarşamba' projesiyle özel sporcularımızı sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Etkinliklerimizin 1. ayını başarıyla tamamlayan özel sporcularımıza madalya ve başarı belgeleri takdim edilirken, ailelerimize de desteklerinden dolayı teşekkür belgeleri verildi. Sporun birleştirici gücüyle, her bireyin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.