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(Özel haber) Edhem Sunar: "Hedeflerimizin üstünde bunlara ulaştık" - Son Dakika

(Özel haber) Edhem Sunar: "Hedeflerimizin üstünde bunlara ulaştık"

11.01.2022 12:07
(Özel haber) Edhem Sunar: "Hedeflerimizin üstünde bunlara ulaştık"

Hatayspor Yönetim Kurulu Üyesi Edhem Sunar, ligde hedeflediklerinin üzerine çıktıklarını ve başarılı bir şekilde yollarına devam ettiklerini belirtti.

Hatay spor Yönetim Kurulu Üyesi Edhem Sunar, ligde hedeflediklerinin üzerine çıktıklarını ve başarılı bir şekilde yollarına devam ettiklerini belirtti. Sunar, hafta sonu oynayacakları Galatasaray mücadelesine ilişkin ise, "Galatasaray yaralı, çöküş içerisinde. İyi olan kazansın" yorumunu yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftada topladığı 32 puanla altıncı sırada yer alan ve Avrupa hedefini sürdüren Hatayspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Edhem Sunar, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Her şey çok güzel gidiyor"

Süper Lig'in ilk yarısında takımın ortaya koyduğu performansı değerlendiren Sunar, "Hatayspor Süper Lig'e çıktığı andan itibaren her şey çok güzel gidiyor. Güzel bir istikrar, güzel bir yönetim, güzel bir teknik heyet ile şımarmadan, haddini bilerek biz çok iyi yerlerde olduğumuzu düşünüyoruz ve Türk spor kamuoyuna, spor camiasına keyifli bir futbol sunduğumuzu düşünüyoruz. Hatayspor'un bugünkü durumundan, bir Hatayspor yöneticisi olarak çok memnunum ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimizin üstünde bunlara ulaştık"

'4 büyükler Hatay deplasmanına gittiği zaman bir tedirginlik oluyor. Hatayspor, Süper Lig'e çıktıktan sonra bunu hedeflemiş miydiniz?' sorusunu Edhem Sunar, "Hedeflemiştik ama hedeflerimizin üstünde bunlara ulaştık. Orada bir disiplin söz konusu olduğu için, hem maddi açıdan, hem teknik açıdan ve hepsi bir birliktelikten, Onursal Başkan Lütfü Savaş'ın her şeyin başında olmasının bir komutan olarak çok büyük etkisi ve faydasını gördük. Onun öngörüleri, onun tercihleri, bizim 'hayır' dediğimiz, onun 'evet' dediği şeylerde hep o kazandı. Bu durum bizim için inanılmaz sonuçlar verdi" diye cevaplandırdı.

"Alt yapıya çok büyük önem vermeye başladık"

Hatayspor olarak nasıl bir transfer dönemi geçirecekleri hakkında da bilgi veren Hataysporlu yönetici, "Türk futbolu artık çok büyük bir çöküş içerisinde. Uluslararası bir başarımız yok, milli takımda başarımız yok. Yetişen futbolcu sayımız çok azaldı, tribünlerde seyirci sayımız azaldı. Kalitemiz çok düşük onun için bizim alt yapıya çok önem vermemiz lazım. Biz Hatayspor olarak alt yapıya çok büyük önem vermeye başladık. Onun için de tesisleşmeye, futbolcu tarama yapmaya bütün Türkiye'de başladık. Biz artık futbolcu yetiştirmek istiyoruz ve Türk futboluna sunmak istiyoruz, hedefimiz bu" şeklinde konuştu.

Edhem Sunar, ayrıca 20-25 yaş arasında yerli futbolcu taramasına başladıklarını sözlerine ekledi.

"Kendi değerlerini bilen bir kulübüz"

Sunar, 'Hatayspor ekonomik anlamda en iyi yönetilen kulüplerden birisi, popülist transfer yapacak mısınız?' şeklinde gelen soruya da şu cevabı verdi:

"Kesinlikle hayır. Biz haddimizi bilen, kendi ölçeklerini bilen, kendi değerlerini bilen bir kulübüz. Şımarıklık yapmayacağımızı daha önce de söyledik, popülist bir isim diye bütçemizi delen hiç öyle bir düşüncemiz yok. Çok büyük borcumuz yok, gelirimiz kadar borcumuz var, büyük sıkıntılarımız yok. Başımızdaki komutan orayı çok iyi idare ediyor. Ona da (Lütfü Savaş) Hatay'a ve Hatayspor'a yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum."

"Şampiyonluğu hedefleyecek bir kulüp olacağımızı düşünüyorum"

Kulüp olarak gelecek hedeflerinden bahseden Edhem Sunar, "3 sene sonra 3 büyükler arasında şampiyonluğu hedefleyecek bir kulüp olacağımızı düşünüyorum. Bu niyet, ciddi bir niyet. Çünkü temellerini attık, inşallah hedeflerimize Allah'ın yardımıyla ulaşırız. Hatayspor taraftarlarını kayıtsız şartsız maçlara bekliyoruz."

"Galatasaray yaralı, çöküş içerisinde"

Süper Lig'in 21. haftasında oynayacakları Galatasaray müsabakası hakkında ise Sunar, "Kendi sahamızda oynuyoruz, bizim için avantaj olur. Bizim de dezavantajımız çok. Afrika Kupası'na giden, cezalı ve sakat çok sayıda eksik futbolcumuz var. Ama Galatasaray da yaralı, çöküş içerisinde. İyi olan kazansın" cümlelerine yer verdi.

Hataysporlu yönetici, eski oyuncuları Boupendza'nın geri dönmek istediğine dair haberlerin kendilerine de geldiğini fakat bir görüşme gerçekleştirmediklerini belirtti. - İSTANBUL

(Özel haber) Edhem Sunar: Hedeflerimizin üstünde bunlara ulaştık
(Özel haber) Edhem Sunar: Hedeflerimizin üstünde bunlara ulaştık

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Edhem Sunar: 'Hedeflerimizin üstünde bunlara ulaştık' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: (Özel haber) Edhem Sunar: "Hedeflerimizin üstünde bunlara ulaştık" - Son Dakika
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